ISSUE、「挑戦者の火を、絶やさない」コミュニティ創出へ。

株式会社ISSUE

「挑戦者の火を、絶やさない。」をミッションに、新規事業開発や資金調達、M&Aを支援する株式会社ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIES（本社：東京都港区、代表取締役社長：水野貴弘）は2026年よりコミュニティ運営を開始いたします。

ISSUEはこれまで、コンサルティングやリサーチを通じて、不確実な領域に挑む挑戦者の意思決定を支援してまいりました。今後は、赤坂の新拠点を中心に、挑戦者同士が実戦的な知見を共有し、熱量を高め合える「場」の提供を加速させてまいります。

その第一弾として、2026年2月4日（水）、スタートアップの成長戦略として注目される「ロールアップ戦略」の核心に迫るCEO限定セミナーをPLUTUS GROUP（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口真人）と共催いたします。

■なぜ今、ISSUEがコミュニティ運営するのか

新しい価値を生み出す挑戦は、情熱だけでは継続できません。事業として成立させ、前に進み続けるためには「今、どこに向かえばいいか」を迷わず判断できる解像度が求められます。

ISSUEは、挑戦者が直面する「孤独」や「情報の非対称性」を解消するため、クローズドな場だからこそ話せる実戦的なノウハウの還流を目指します。私たちは、このコミュニティを通じて、日本中の挑戦者の火が絶えることなく、より大きく燃え上がるように支えます。

■2/4開催イベント：【完全オフレコ】スタートアップのロールアップ戦略の実態

近年、成長戦略の選択肢として再燃している「ロールアップ×M&A」。本イベントでは、PLUTUS GROUPの山上浩司氏をゲストに迎え、理論だけでなく「次に何を考え、どう動くべきか」という実践視点で、スタートアップのCEOが直面する意思決定のポイントを深掘りします。

【開催概要】

テーマ： 【完全オフレコ】スタートアップのロールアップ戦略の実態

日時： 2026年2月4日（水）17:00 - 18:30（終了後、懇親会あり）

会場： 赤坂グリーンクロス WeWork 6F（東京都港区赤坂2丁目4-6）

対象： スタートアップ・事業会社の経営者（CEO）限定

登壇者：

PLUTUS GROUP シニア・マネジャー 山上 浩司 氏

株式会社ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIES 代表取締役社長 水野 貴弘

参加費： 無料

詳細・申込： https://peatix.com/event/4805327/

■今後の展開

ISSUEは今後も、新規事業、資金調達、M&Aなどの領域において、挑戦者に高い解像度を提供するイベントを定期開催してまいります。挑戦者が集い、対話と知見を共有するこの拠点から、社会を前進させる火を灯し続けます。

■株式会社ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIESについて

「挑戦者の火を、絶やさない」というミッションのもと、新規事業・資金調達・M&Aにおいて、【実行のためのリサーチ】を強みに、一気通貫で戦略設計・実行伴走を提供しています。

また、フリーコンサルタントと企業を結ぶ審査制マッチングプラットフォームを運営しており、クライアントの課題に応じた最適な人材を提案することが可能。

代表取締役の水野は、野村證券に新卒入社後、株式会社ファインズ（証券コード：5125）にてグループCFOの立場から財務戦略の立案及びアライアンスの推進を進める中で、新規事業子会社2社の立上げ時の役員として新規事業構築及び黒字化に向けた事業構築を実施。

その後、YCP Solidianceでは、M&A、投資関連のプロジェクトを通じて、新規事業領域・スタートアップ領域への支援に従事。

■会社概要

会社名：株式会社ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIES

代表取締役：水野貴弘

住所：東京都港区赤坂2丁目4－6 赤坂グリーンクロス 6F

設立：2021年4月

HP：https://issue-inc.com/

事業内容：

（１）各種マネジメントサービス

（２）各種リサーチ・レポートの提供

（３）フリーランス・副業コンサルタントの審査制案件紹介プラットフォームの運営