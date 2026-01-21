実業のAIネイティブ化×M&A・PMIを現場でやり切る「起業」と「キャリア」を語るトークイベントの開催を決定！
イベントの概要
スタートアップの戦略として「AIネイティブ化」や「M&A」が語られる機会は増えてきました。一方で、それらを実際に現場で実行し、事業成長につなげてきたプロセスが共有される場は、まだ多くありません。
本イベントでは、XTech Venturesがモデレーターとなり、アニメ制作領域でM&A・PMIを実行し、事業成長を遂げているCreator’s Xとともに、その意思決定と実践のリアルを紐解きます。
【トークセッションのテーマを一部抜粋】
・なぜプロダクト・サービス提供ではなく、実業・現場に踏み込む戦略を選んだのか
・実業をしている・持っているからこそできるAIプロダクト開発・現場活用の具体事例
・PMIのリアル（机上の戦略と、現場はどこが違ったのか）
リアルなオフラインイベントだからこそ話せる実際の事例・学びをベースにしたトークセッションを予定しています。
こんな方におすすめ
▼ 起業家・起業家予備軍の方
既存産業・実業領域で、AIやテクノロジーを使った事業変革に本気で取り組んでいる・取り組みたい方
バズワードとしてではなく、ロールアップやM&Aを成長戦略として実行したいと考えている方
プロダクト提供に留まらず、現場やオペレーションまで踏み込んだ事業づくりをしている方・したい方
▼ スタートアップでPMI担当している方・次のキャリアを検討中の方
コンサルティングファームや事業会社・スタートアップで、M&A・PMI・事業推進を担っている方、もしくはそういったキャリアにご興味がある方
開催概要・申込フォーム- 日時：2026年2月16日(月) 19:30～21:00
- 会場：東京駅八重洲付近
- 参加費：無料
- 定員：数十名程度（※応募多数の場合は抽選式となります）
- 応募期間：2026年1月21日(水)～2月4日(水)18:00※参加確定者の方にのみ、2026年2月6日(金)にメールで詳細住所と合わせてご連絡いたします
申込フォーム
https://share.hsforms.com/1l1hRMAh4RJ-wqIc8t17RYQ57qqv
タイムテーブル
19:15：開場・受付
19:30：オープニング
19:35 - 20:15：トークセッション
20:15 - 20:30：QAセッション
20:30 - 21:00：懇親会
21:00：終了
ロールアップやAIネイティブ化を「戦略として語る側」ではなく、「実行する側」に回りたい方にとって、示唆の多い時間になると思います。ご応募・ご参加、お待ちしております！