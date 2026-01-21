実業のAIネイティブ化×M&A・PMIを現場でやり切る「起業」と「キャリア」を語るトークイベントの開催を決定！

イベントの概要

XTech Ventures株式会社

スタートアップの戦略として「AIネイティブ化」や「M&A」が語られる機会は増えてきました。一方で、それらを実際に現場で実行し、事業成長につなげてきたプロセスが共有される場は、まだ多くありません。

本イベントでは、XTech Venturesがモデレーターとなり、アニメ制作領域でM&A・PMIを実行し、事業成長を遂げているCreator’s Xとともに、その意思決定と実践のリアルを紐解きます。

【トークセッションのテーマを一部抜粋】

・なぜプロダクト・サービス提供ではなく、実業・現場に踏み込む戦略を選んだのか

・実業をしている・持っているからこそできるAIプロダクト開発・現場活用の具体事例

・PMIのリアル（机上の戦略と、現場はどこが違ったのか）

リアルなオフラインイベントだからこそ話せる実際の事例・学びをベースにしたトークセッションを予定しています。

こんな方におすすめ

▼ 起業家・起業家予備軍の方

既存産業・実業領域で、AIやテクノロジーを使った事業変革に本気で取り組んでいる・取り組みたい方

バズワードとしてではなく、ロールアップやM&Aを成長戦略として実行したいと考えている方

プロダクト提供に留まらず、現場やオペレーションまで踏み込んだ事業づくりをしている方・したい方

▼ スタートアップでPMI担当している方・次のキャリアを検討中の方

コンサルティングファームや事業会社・スタートアップで、M&A・PMI・事業推進を担っている方、もしくはそういったキャリアにご興味がある方

開催概要・申込フォーム

- 日時：2026年2月16日(月) 19:30～21:00- 会場：東京駅八重洲付近- 参加費：無料- 定員：数十名程度（※応募多数の場合は抽選式となります）- 応募期間：2026年1月21日(水)～2月4日(水)18:00※参加確定者の方にのみ、2026年2月6日(金)にメールで詳細住所と合わせてご連絡いたします申込フォーム

https://share.hsforms.com/1l1hRMAh4RJ-wqIc8t17RYQ57qqv

タイムテーブル

19:15：開場・受付

19:30：オープニング

19:35 - 20:15：トークセッション

20:15 - 20:30：QAセッション

20:30 - 21:00：懇親会

21:00：終了

ロールアップやAIネイティブ化を「戦略として語る側」ではなく、「実行する側」に回りたい方にとって、示唆の多い時間になると思います。ご応募・ご参加、お待ちしております！