『BreakingDown』ドン・キホーテ 初のコラボグッズを自社ECサイト『HICUL（ハイカル）』より事後通販開始！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)は、自社ECサイト『HICUL（ハイカル）』にて、ドン・キホーテで発売されている『BreakingDown』初コラボアイテムの事後通販を2026年1月23日(金)10：00～開始します。

事後受注期間：2026年1月23日(金)10：00～2月1日(日)23:59

※受注販売となります為、発送予定は2026年5月下旬以降、準備が整い次第順次発送となります。

HICUL 公式オンラインショップ：https://hicul.jp/item?category_id=824(https://hicul.jp/item?category_id=824)

【商品ラインナップ】

■Tシャツ

価 格：\2,750（税込）

種 類：全3種

サイズ：Free

■キャップ

価 格：\2,189（税込）

種 類：全1種

サイズ：Free

■トートバッグ

価 格：\1,980（税込）

種 類：全2種

サイズ：約H40cm×W42cm

■マフラータオル

価 格：\2,200（税込）

種 類：全1種

サイズ：約H25cm×90cm

■ボクサーパンツ

価 格：\1,650（税込）

種 類：全3種

サイズ：ウエスト約84～94cm

■ロングソックス

価 格：\880（税込）

種 類：全2種

サイズ：25~27cm

■シャワーサンダル

価 格：\2,200（税込）

種 類：全1種

サイズ：25~27cm

■マルチステッカー

価 格：\990（税込）

種 類：全1種

サイズ：約H6.3cm×W17cm

■シートクッション(2枚組)

価 格：\1,980（税込）

種 類：全1種

サイズ：約H47cm×W47cm

■収納付きティッシュケース

価 格：\1,650（税込）

種 類：全1種

サイズ：約H27.5cm×W30cm

―「BreakingDown」とは―

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

【HICUL情報】

公式オンラインショップ：https://hicul.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/hiculstore

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)