最低30万円～/マイルストーン型契約のAI開発『オプトアウト開発』をリリース。途中離脱も可能でプロジェクトのリスクを最小化

株式会社ニューラルオプト

■ 背景

企業がベンダーへシステム開発を外注する際には、多様なリスクが存在します。特にAIは新規性の高い技術領域であるため、以下のような固有のリスクを抱えています。

- 経済的リスク: 費用対効果や確実性の予測が困難- 心理的リスク: ベンダーのプロジェクト遂行能力に対する不安- 時間的リスク: 開発期間を経ても想定通りの成果が得られるか不透明

これまで、「プロジェクトを進めたいが、リスクが懸念される」といったご相談を多数いただいてまいりました。このような課題を解決すべく、当社は『オプトアウト開発』という新たな開発手法を整備いたしました。

■『オプトアウト開発』とは

『オプトアウト開発』は、「低予算から始めやすい、超小規模スタート」と「途中で引き返しやすい、マイルストーン型契約」を組み合わせた当社独自の開発手法です。

【開発の進め方】

最低30万円からの超小規模な初期ステップで当社の技術力・プロジェクト遂行能力をご確認いただきます。

問題がなければ、段階的にプロジェクトを拡大していきます。

万が一、技術的な障壁や課題が発生した場合は、途中離脱や他ベンダーへのリプレイスが可能です

この開発手法により、「PoCが成功するか不明」「初期段階から巨額の開発費用を投じることへの抵抗感」といった課題を解決し、より安全にAI導入プロジェクトを推進できる環境を提供いたします。

■ 著作権とプロジェクトの柔軟性

制作物の著作権はクライアント企業に帰属し、マイルストーンの区切りごとに他ベンダーへの引き渡しも可能です。これにより、企業は開発パートナーの選択において高い自由度を保持できます。

【弊社の対応領域について】

AI・機械学習を活用したシステムでしたら、原則としてすべて対応可能です。

お気軽にご相談ください。

RAG（検索拡張生成）。こちらは弊社がご用意しているデモの実際の画面です。こちらは弊社が開発したHaichii AI（空室画像から家具付画像を生成するAIサービス）の実際の画面です。画像認識のイメージ。画像認識のイメージ。こちらは弊社がご用意しているデモの実際の画面です。

【展開パッケージ】

通常の受託開発に加え、下記領域では特徴的なパッケージを展開しております。

・現場の悪条件にも強いオーダーメイドAI画像認識開発サービス「Nirm」

・AI×統計学で利益創出に繋げる、データ分析システム開発「Insight AI」

■「AI活用無料相談会」を実施中

当社では現在、「AI活用無料相談会」を実施しております。AIの活用における課題やアイデアについて、企業のデジタル活用や製品・サービスへのAI組み込みによる付加価値向上を見据え、1on1形式(約30分)でディスカッションいただける無料相談企画です。

具体的なイメージが固まっていない段階でも、貴社の競争力強化に向けてどのような形でAIを活用できるか、共に検討させていただきます。

>> AI開発について相談する(https://neural-opt.com/contact/)

>> 無料相談会を予約する(https://neural-opt.com/ai-session/)

>> オプトアウト開発の資料をダウンロードする(https://neural-opt.com/ebook/ai-systems-development/)

■ 当社について

社名: 株式会社ニューラルオプト

代表者: 代表取締役 鈴木佑理

所在地:千葉県成田市大袋306-6

URL: https://neural-opt.com/

事業内容

- インターネットを利用した各種情報提供サービス- Web/ECサイトの企画・制作・運営- コンピュータシステムの企画・開発・保守- 各種アプリケーションソフトの企画・制作- 各種マーケティング業務- 海外への投資・事業進出に関するコンサルティング業務

技術的特徴

AIの研究開発を目的に創業。機械学習を用いたセマンティック検索エンジン開発者や自動運転AIの研究経験を持つエンジニアが中心となりプロジェクトを支援。

海外企業との提携のもと、OpenAIをエンドクライアントとするChatGPT(日本語・中国語繁体字)のパフォーマンス向上プロジェクトにも参画。

主要サービス

『オプトアウト開発』: 低リスク・段階的AI開発手法

『Nirm(ニルム)』: 悪条件に強いオーダーメイドAI画像認識開発サービス

『Insight AI』: AI×統計学で利益創出に繋げるデータ分析システム開発

その他、RAG(検索拡張生成)、チャットボット、レコメンドシステム、異常検知システムなど、AI・機械学習モデルを用いた開発や生成AIのAPI活用全般に対応