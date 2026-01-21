漫画家・種村有菜氏の画業30周年を記念した原画展が東京・大阪・京都で開催決定！

株式会社アニメイトホールディングス

イベントティザービジュアル

漫画家・種村有菜氏は、1996年少女漫画雑誌「りぼん」でデビュー。1998年に連載開始の『神風怪盗ジャンヌ』は累計発行部数600万部を突破する大ヒットとなり、テレビアニメ化。その後も『満月をさがして』、『紳士同盟☨』（しんしどうめいくろす）、『桜姫華伝』など人気作品を多く送り出してきました。この度、画業30周年を記念した原画展「種村有菜 30周年記念展 きらめく少女たちの夢物語」を東京・大阪・京都で開催いたします。30年分の『好き』を詰め込んだ特別展、みなさまのご来場をお待ちしております！展示内容の詳細、チケット情報、記念グッズ等の最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。

【種村有菜 30周年記念展 きらめく少女たちの夢物語 公式サイト】https://tanemuraarina30th.com/(https://tanemuraarina30th.com/)

【種村有菜 30周年記念展 きらめく少女たちの夢物語 公式SNS】https://x.com/arina_30th(https://x.com/arina_30th)

■『種村有菜 30周年記念展 きらめく少女たちの夢物語』開催概要

＜東京会場＞

【開催期間】2026年4月17日(金)～2026年5月18日(月)

【開催時間】 10:00～21:00

【開催場所】Space Galleria

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店8F

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日5月18日（月）は17:00閉場(16:30最終入場)

＜大阪会場＞

【開催期間】2026年6月19日(金)～2026年7月20日(月・祝)

【開催時間】月～金 11:00～20:00 土・日・祝 10:00～20:00

【開催場所】Space Gratus

〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 アニメイト大阪日本橋別館3F

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日7月20日（月・祝）は17:00閉場(16:30最終入場)

＜京都会場＞

【開催期間】2026年8月21日(金)～2026年9月21日(月・祝)

【開催時間】10:00～21:00

【開催場所】Space Galleria KYOTO

〒601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町31 京都アバンティ6F

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日9月21日（月・祝）は17:00閉場(16:30最終入場)

【主催】株式会社ムービック

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式X(旧Twitter)でご案内いたします。

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

■開催記念キャンペーン情報

【X公式アカウントフォロー&リポストキャンペーン】

1月21日（水）～1月31日（土）の間にフォロー（@arina_30th(https://x.com/arina_30th)）&リポストをした方の中から抽選で5名様に本展覧会ご招待券を1枚プレゼントいたします。

・応募条件

１.展示会公式アカウントをフォロー（@arina_30th(https://x.com/arina_30th)）

２.該当の投稿(https://x.com/arina_30th/status/2013885526319714429)をリポスト

■権利表記：

(C)種村有菜／集英社

(C)種村有菜／白泉社