BtoBマッチングプラットフォーム「プロベル」、YouTube動画が100本を突破。マーケ・営業・人材など各分野のプロフェッショナルにインタビュー。

BtoBマッチングプラットフォーム「プロベル」を運営する株式会社プロベル（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：竹村優）は、掲載企業のプロの知見を深掘りするインタビュー動画の累計制作本数が、100本を突破したことをお知らせいたします。

本動画シリーズ(https://www.youtube.com/channel/UCSPXVBy8_ozkRPXl0DCzw-g)では、プロベルの審査を通過した、各業界のプロのノウハウや思考法を公開しており、発注企業が「安心して任せられるパートナー」を探す上での判断材料としてもお使いいただけます。

マーケティングやSNS、営業支援、組織開発など幅広い業種の知見を発信

プロベルでは、当社の審査を通過した、各業界のプロフェッショナルにインタビューを行い、その知見やサービスを当社YouTubeチャンネル「プロベルチャンネル」(https://www.youtube.com/channel/UCSPXVBy8_ozkRPXl0DCzw-g)で配信しています。

動画では、ゲストが単なる自社製品紹介に留まらず、業界のトレンドや失敗しないパートナー選びのコツなどを解説。業種・規模を問わず、すべてのビジネスパーソンにとって学びのあるコンテンツです。



例えば、

マーケティング・SNS支援： 最新トレンドを捉えた戦略立案の思考法

営業代行： 成約率を最大化させるアプローチのノウハウ

人材・ブランディング： 組織と事業を加速させるためのプロの視点

といった「プロの思考」が可視化されていることで、発注者は、商談前に企業の専門性を確認でき、精度の高いビジネスマッチングを可能にします。

より高精度・高品質なマッチングに向けて

本動画シリーズは、経営者や事業担当者から「安心して任せられる業者を効率的に探せる」「自社のビジネスを加速させるヒントが得られる」と高い評価をいただいております。

掲載企業にとっても、自社の技術力や人柄をテキスト以上に伝えられる強力なPR資産となります。

プロベルは、動画とマッチングプラットフォームを掛け合わせることで、より質の高い出会いを創出します。

株式会社プロベルについて

「ホンモノとの出会いがビジネスを加速させる」を理念に掲げ、優れた商品・サービスを提供する誠実な企業のみを集めた、「人」で外注先を探せるビジネスマッチングプラットフォーム「プロベル」を運営しています。

本当に価値のある人、サービス、企業にスポットライトを当て、価格だけで評価される商習慣を変える、そして企業規模や表面的な魅力ではなく、「良い仕事」をするホンモノたちが正当に評価され、適切なパートナーを見つけられる。そんな、働くすべての人が幸せになれる未来の実現を目指しています。

