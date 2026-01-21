『事業承継の準備を始めませんかセミナー』と題したセミナーを開催します

千葉県商工会連合会セミナーチラシ

千葉県内の中小・小規模事業者のご商売を支援している千葉県商工会連合会（住所：千葉県千葉市中央区中央４丁目１６番１号 建設会館ビル5階 会長：寒郡茂樹）では「事業承継の準備を始めませんかセミナー」と題したオンラインセミナーを２０２６年１月２８日１３時３０分から実施します。

このセミナーでは、伊藤大先生（中小企業診断士）をお招きし、事業承継の大事なポイントセミナーを行います。

開催の背景

私たち商工会では、県内４０の商工会が地域の中小・小規模事業者さんへ向けて日々の経営支援を実施しており、それぞれの地域でのセミナーも実施してますが、対面開催であることから、地理的・時間的制約も多く受講することが難しい事業者さんがいるのが実情です。

そこで、広く県下全域をカバーして一括して各テーマの第一人者を招いたオンラインセミナーを実施することで、地理的・時間的制約を克服した情報提供を行うこと、ひいては、地域の中小・小規模事業者さんが強靭な経営体質となり、様々な事業環境の変化に力強く対応できることを目指しています。

商工会は県内各地区に拠点があるためオンラインセミナー視聴後、具体的な経営課題に対してそのまま経営支援につなげることが可能です。

イベントの詳細

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165972/table/26_1_31a91da344c8ff5403bd495a3d248eae.jpg?v=202601210521 ]

県内の中小・小規模事業者であれば誰でもセミナーを受講することが可能であり、地理的・時間的にセミナー参加が困難な事業者さんであっても、移動の労力をかけずにオンラインセミナーへ参加できるようにしています。動画視聴ですので、スマホがあればそれだけで学ぶことが可能です。また、動画視聴環境がない事業者さんは最寄りの商工会から視聴することも可能です。

このオンラインセミナーでは事業承継についての具体的なお話をもとに、中小企業診断士として様々な事業者さまへ共通の経営課題への対処という普遍的な原則をお話いただきます。

参加していただいた方は事業承継を考える際におさえておく必要がある実践的な方法を学ぶことができます。適正な事業承継を考慮することで事業をどうやって守っていくことにつながるかを考える機会になるでしょう。

参加方法

コメント

- 事前登録や参加申込方法：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfvT7scp_C2iR0wiFpEzcW2cZUFSyoCHOmBYrVuNlBw8Cj0Q/viewform)からお申し込みください- 参加締切日 ：１月２８日までにお申し込みください- 当日視聴方法 ：当日はZoomにて配信※動画視聴環境がない事業者様は千葉県内、最寄りの商工会から視聴可能

今後は県内中小・小規模事業者さんに共通する経営課題として事業環境の大きな変化に対応するため、価格転嫁や従業員採用・定着などを取り上げ、千葉県内の中小・小規模事業者さんの悩みに寄り添ったセミナーを実施していく予定です。

本年度はすでに専門家を招き、危機対応、AI活用、資金繰り、業種別（飲食店向け）、社長によるセミナー、補助金、インバウンド対応をテーマに多数オンラインセミナーを実施しております。

また、LINE友達追加していただければ最新の支援施策情報をお届けするとともに、チャットにて専門家にご相談いただくことも可能です。（友達追加はこちら(https://page.line.me/676kybip?openQrModal=true)）

事業者の皆様、「商売のことは商工会へ」を合言葉に一緒に地域経済を盛り上げていきましょう。

無料電話相談について＜お問い合わせ先＞

千葉県商工会連合会 指導課 岡崎

電話：043-305-5222/ hen@chibaken.or.jp

https://www.chibaken.or.jp/