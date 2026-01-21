白馬村で初のデジタルノマド共創イベント「Co-Lab HAKUBA Summit 2025」を開催

一般社団法人白馬村観光局白馬村で初のデジタルノマド共創イベント「Co-Lab HAKUBA Summit 2025」を開催～11カ国・22名が参加し、「持続可能なマウンテンリゾート」の共創事業が本格始動～

一般社団法人白馬村観光局（所在地：白馬村北城7025、代表理事：伊藤英喜）は、2025年10月25日～11月3日、白馬村と周辺地域（長野市・大町市・糸魚川市・小谷村）を舞台に、デジタルノマド共創イベント「Co-Lab HAKUBA Summit 2025」を初開催しました。

11カ国・22名の参加者が白馬村に集い、10日間にわたり地域を巡り、ローカル住民・若手事業者と深く交わりながら、“白馬における新しい滞在・学び・共創の形”を実践しました。

参加者満足度・再訪希望率はいずれも 92.9%となりました。

「白馬の自然と人に深く心を動かされた」「また来たい、今度は長期で滞在したい」「白馬にNomad Hubをつくるべきだと感じた」など、熱量の高いコメントが多く寄せられ、白馬のポテンシャルが国境を越えて強く実感される10日間となりました。

本イベントは、観光庁の 「令和7年度 デジタルノマド誘客に向けたモデル実証事業」 に採択された取り組みであり、世界中から集うデジタルノマドと地域住民・若者世代が、白馬の未来を語り、共につくり上げる“共創型サミット” として開催されました。

イベント名「Co-Lab（コラボ）」は、Co-Creation（共創）× Collaboration（協働） を組み合わせた造語で、互いの価値観や視点を尊重しながら、未来に必要なものをゼロから共に創るという意思を象徴しています。



■ 白馬におけるデジタルノマド誘客がもたらした新しい価値

白馬村は世界有数のウィンターリゾートとして知られる一方、グリーンシーズンの魅力は国外においてはまだ十分に発信しきれていませんでした。今回の取り組みは、単なる“誘客”ではなく、地域と外部人材が共に学び、語り、未来をつくる「共創の場」を育てることに大きな意義がありました。

取り組みを進める中で、移住者や若手事業者、観光関係者など、多様なローカルプレイヤーが自発的に関わり始め、白馬には新しい動きが確かに生まれました。小さく芽生えたこの関係性こそが、白馬に共創文化が根づき始めた証であり、今回の最大の成果です。

こうした変化は、今後の白馬における通年型デジタルノマド誘客の礎となり、“訪れる場所”から“ともにつくる場所”へと進化する未来の白馬像を強く後押しするものとなります。

■ 周辺自治体とつながる広域滞在モデル：白馬を中心にした10日間の体験

今回のプログラムでは、白馬を拠点にしながら、長野市・大町市・糸魚川市・小谷村といった周辺自治体へ足を伸ばし、エリア全体の魅力を体験する10日間にしました。

● 長野市

寺院巡りとコワーキング視察 歴史文化と都市的ワーク環境を一度に味わえるバランスの良いエリアとして参加者に好評。

● 大町市

商店街・コリビング視察と村民交流会 地域の人の暮らしや営みを近くで感じられ、「この地域に住むイメージが湧いた」との声も多く寄せられました。

● 糸魚川市

わさび狩り・寿司づくり・盆栽・酒蔵見学 海と山が交わる独特の文化を象徴する体験が並び、日本文化の奥深さを感じられる1日に。

●小谷村

味噌づくり体験 × ハロウィンパーティー ローカルの暮らしと国際的ノマド文化が融合し、最も盛り上がった1日として記憶に残る時間に。

●白馬村

サミット開催・アクティビティ・地元飲食との交流 白馬の自然・食・コミュニティ、そのすべてを体感しながら「白馬ならではの共創」が各所で生まれました。

冬の白馬村は国内外から多くのお客様が訪れることから、リーズナブルに長期滞在を行うことが難しい一方、周辺自治体にはノマドに適した魅力的な環境が広がっています。今回の広域回遊プログラムは、白馬を中心に“滞在の選択肢が広がる”ことを実感できる貴重な機会となりました。の広域回遊プログラムは、白馬を中心に“滞在の選択肢が広がる”ことを実感できる貴重な機会となりました。

■Co-Lab HAKUBA Summit 2025（11/1）ハイライト

～ミレニアル／Z世代が語る「観光」と「白馬の本当の魅力」～

11月1日、ノルウェービレッジにて開催された「Co-Lab HAKUBA Summit 2025」では、白馬を愛する若い世代、世界のノマドリーダー、地域事業者・移住者など、多様なバックグラウンドを持つ人々が一堂に集まり、「次世代の観光業」 × 「白馬の本当の魅力」をテーマに、これからの白馬を語り合い、登壇者のスピーチからは、白馬の未来を形づくる 3つの核心的メッセージ が鮮明に浮かび上がりまし

た。

１. 白馬は“挑戦する人”を受け入れ、成長を後押しする場所である

移住者、若手起業家、アーティスト、アウトドアガイドなどからは、白馬には 多様な価値観や挑戦者を自然に受け入れる文化 があることが語られました。

言語・国籍の壁を越えて協力し合う開放的なコミュニティ

新しい事業を始めやすい土壌

「白馬は奇跡の場所」「人生を変える場所」という声

白馬には“挑戦が自然に許される空気”がある。これは若い世代の多くが共通して語ったポイントでした。

２. 観光と暮らしが重なる“日常の豊かさ”こそ、白馬の本当の魅力である

多くのスピーカーが口を揃えて語ったのは、白馬は「訪れる場所」ではなく、“暮らすほど魅力が溢れる場所” だということ。

特別な絶景だけでなく、日常の景色が圧倒的に美しい

仕事の合間に川へ行ける、山に登れるという生活そのものの贅沢

自然とともにある暮らしがQOLを根本から上げてくれる

「コンビニに行くまでの道すら美しい」「白馬にいるだけで人生の質が上がる」という言葉は、多くの共感を呼びました。

３. 発展と保全を両立し、“ともにつくる未来”を選ぶ必要がある

急速な開発や観光増加が進む中で、“白馬らしさ”を失わずに未来へつなぐにはどうすべきか？という問いが、ローカルから強く提示されました。

環境変化（外来種や気候変動）へのリアルな危機感

日本が育んできた「守り継ぐ力」という精神の重要性

多文化共生には「理解 → 共感 → 協働 → 継続」のプロセスが欠かせない

発展と保全は二項対立ではなく、両立すべきもの

スピーカーは共通して、白馬の未来は“みんなで創り上げていくもの”である と語りました。

その他、ヨーロッパ最大級のノマドフェス「Bansko Nomad Fest」の中心メンバーである Uwe Allgauer 氏を招聘し、白馬のポテンシャルや国際的ノマドハブとしての未来像、そして乗り越えるべき課題について語っていただきました。これにより、白馬とバンスコとの国際連携の可能性が具体的に示されました。 また、渋谷区発の国際的スタートアップ支援拠点「Shibuya Startup Support」のPRマネジャーにも登壇いただき、デジタルノマドやスタートアップが“白馬の実行者たち”と出会い、共創できる場を共に育てていきたいというメッセージが語られ、白馬が世界とつながる入り口としての可能性も示されました。

■ Summit 全体として見えたもの

これらのメッセージは、白馬が「訪れる場所」から「ともにつくる場所」へと変わり始めていることを明確に示しています。

飲食・音楽・ローカルPRブースも並んだ会場では、世代や国籍を超えた自然な交流が生まれ、白馬と世界の未来をつなぐ新たな関係性が育ち始めた一日となりました。

■ 参加者の声（一部抜粋）

“白馬の景色だけでなく、人と取り組みが魅力的だった”

“ここで暮らしてみたいと思えた。白馬は奇跡の場所”

“来年も必ず戻ってくる。ウィンターシーズンを体験したい”

“Amazing view!! I loved the vibe and the energy of the village.”

“白馬をノマドハブに育てたい”

“自然と人の温かさに心を動かされた”

■ 今後の展望｜白馬を“訪れる場所”から“ともにつくる場所”へ

今回のプロジェクトは、地元理解の獲得と集客の課題に直面しながらも、地域住民の主体性と新しい関係性が芽生えた重要な期間となりました。ローカルチームが中心となって動き始めたことで、白馬に「共創文化」が確かに生まれつつあります。

今後は、このつながりを起点に、

・長期滞在しやすい受け入れ環境整備

・国際ノマドとの共創プログラムの通年化

・白馬と周辺自治体を結ぶ広域ノマドモデルの確立

を進め、世界中のノマドが「暮らし、働き、つくる」ための拠点として白馬を発展させていきます。

■ 継続コミュニティ（Discord）

公式Discord：https://discord.com/channels/1383301296840249386/1383301297528242258(https://discord.com/channels/1383301296840249386/1383301297528242258)

イベント後も参加者・ローカルによるコミュニティが立ち上がり、対話と共創が継続しています。

■ 主催・運営

主催：白馬村観光局

運営：DING株式会社、株式会社ヤマアイクルー

協力 : 株式会社NomadResort

■DING株式会社について

代表取締役：酒井 利浩

所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城2937-646

事業内容：オールシーズン楽しめるリゾート企画開発・地域ビジネスの成長支援（補助金活用と事業伴走） ・観光事業者向けデジタルプロモーション支援



■株式会社ヤマアイクルーについて

代表取締役：板谷 良子

所在地：長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1

事業内容：宿泊・飲食運営／地域観光・空間プロデュース

公式サイト：https://yamaai.net/#-company(https://yamaai.net/#-company)



【本件に関するお問い合わせ先】

DING株式会社 プロモーション担当：酒井 メールアドレス：toshi@ding-inc.com