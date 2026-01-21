東日本大震災から15年、学生ボランティアの想いをつなぐ気仙沼｜春休み・学生限定ボランティア募集

































本プログラムでは、震災当時、学生ボランティアの拠点となっていた宮城県気仙沼市唐桑半島の民宿「唐桑御殿つなかん」を拠点に、地域の方々との交流や現地でボランティア活動を行います。



「被災地って、今どうなっているんだろう」



「何かしたい気持ちはあるけど、何をすればいいか分からない」



そんな想いを持つ学生に向けたプログラムです。



震災を経験した方や、気仙沼で暮らす人たちと出会いながら、「知る」「出会う」「考える」5日間を過ごしてみませんか。





























































■活動スケジュール（予定）



3月21日(土) Day 1







































■「ただいま、つなかん」作品情報

















活動期間は、3月21日(土)〜25日(水)の5日間。募集定員は10人（学生限定）です。応募は、2月16日(月)AM9時まで日本財団ボラセン公式サイト「ぼ活！」で受け付けています。7:30 東京駅集合9:30 仙台駅集合※参加者は、東京駅と仙台駅のいずれかを選択できますPM 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 見学3月22日(日) Day2AM ドキュメンタリー映画「ただいま、つなかん」鑑賞PM 民宿「唐桑御殿つなかん」での活動3月23日(月) Day3AM 牡蠣養殖のお手伝いPM 元学生ボランティアの移住者との交流3月24日(火) Day4終日 地元小学校「放課後プログラム」のお手伝い3月25日(水) Day5AM 地元漁師との交流・見学PM 気仙沼発17:35 仙台駅解散※東京駅解散の方には、仙台駅〜東京駅までの新幹線切符をこちらでご用意します。参考：仙台駅〜東京駅（18:22→19:56）■宿泊先はドキュメンタリー映画の舞台 民宿「唐桑御殿つなかん」日本財団ボラセンは、東日本大震災の発生以来、これまでにのべ約12,000人の学生ボランティアを、宮城県を含む被災3県の各地に派遣してきました。気仙沼市も、多くの学生ボランティアが活動した被災地の1つです。気仙沼で活動する学生ボランティアの拠点となったのが、今回の宿泊先の民宿「唐桑御殿つなかん」（以下、つなかん）です。「つなかん」は、全国から集まった学生ボランティアが寝食を共にしながら活動を行い、そこで生まれた出会いをきっかけに、気仙沼へ移住した元学生ボランティアもいます。ボランティア派遣が終了した後も、「つなかん」は学生と地域をつなぐ場所として、大切にされてきました。その物語は、2023年2月に公開されたドキュメンタリー映画「ただいま、つなかん」でも紹介されています。映画では、震災という困難を乗り越えながら学生を迎え続けてきた民宿のおかみさんの姿や、「つなかん」での出会いをきっかけに、被災地のまちづくりに関わるようになった元学生ボランティアの姿が描かれています。復旧・復興が進む中で、学生ボランティアの派遣が一区切りを迎え、さらにコロナ禍の影響もあり、学生ボランティアが「つなかん」に集うことや地域との交流は一時的に途絶えていました。そうした中で、映画の公開をきっかけに「かつて学生ボランティアの拠点だった"つなかん"を、もう一度、学生と地域が出会う場所にしたい」という想いから、2023年より、本プログラムはスタートしました。語り 渡辺謙／監督 風間研一／音楽 岡本優子／ゼネラルプロデューサー 齋藤隆平／プロデューサー 柴粼木綿子／編集 井上秀明／製作著作：文化工房\／2023年／115分／16:9／カラー／DCP／日本／ドキュメンタリー／©2023 bunkakobo公式サイト：https://tuna-kan.com/■「震災からつながるプロジェクト in 気仙沼 〜2026春〜」概要