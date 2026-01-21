“呼吸を生み出す心臓部”の進化：換気用遠心ブロワ、2031年1.69億米ドル市場へ拡大
生命を支える呼吸の力を生み出す中枢機器
換気用遠心ブロワは、医療用人工呼吸器に搭載される送風装置であり、呼吸補助を必要とする患者に対して空気流を発生・制御する役割を担う装置である。侵襲的換気（ICU用人工呼吸器など）および非侵襲的換気（CPAPやBiPAPなど）の双方において、精密な圧力と流量の制御を実現するための中核要素であり、患者の呼吸を安定的に支える基盤となるのである。
換気用遠心ブロワは、人工呼吸器の心臓部にあたる装置であり、精密な気流と圧力を生成・制御する機能を担う存在である。ICUにおける侵襲的換気から、CPAPやBiPAPといった非侵襲的換気まで幅広く用いられ、患者の生命維持に直結する中核的役割を果たす。近年、この分野は高効率かつ静音性に優れる設計が重視され、同時に小型化と省エネルギー化の要求も高まっている。単なる空気移送機器ではなく、医療現場における信頼性と快適性を同時に実現する技術革新の結晶であることが、この市場の大きな特徴である。
市場動向を俯瞰すると、換気用遠心ブロワの需要は世界的に拡大傾向を示している。LP Informationが2025年に発表した最新の調査「世界換気用遠心ブロワ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564872/ventilator-centrifugal-blower）によれば、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.6%で成長し、2031年までに1.69億米ドルに達すると予測されている。主要な製造企業は欧州、北米、アジアを中心に存在し、各社が独自の技術優位性を打ち出している。特にパンデミック以降、医療機器の安定供給体制が世界的課題となり、各国で自国生産や供給網強化の動きが顕著化していることは注目に値する。こうした流れは、従来の大規模集中生産から、柔軟かつ地域分散型の生産体制へと市場の方向性を変えつつある。
図. 換気用遠心ブロワ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339672/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339672/images/bodyimage2】
図. 世界の換気用遠心ブロワ市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、換気用遠心ブロワの世界的な主要製造業者には、Micronel AG、Airfan、ebm-papst、Boreasa、Delta、Sofasco Fans、NMB Technologies Corporation、Nidec、SANYO DENKI、Zhejiang Weicheng Blowerなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。
今後の企業展望として特筆すべきは、技術革新が事業成長の最大のカギとなる点である。高速回転に伴う振動や騒音の抑制、センサー連動によるリアルタイム制御、さらにはAI技術を用いた予測型換気制御など、付加価値の高い開発テーマが次々と浮上している。これらを先行的に取り入れる企業は、競合との差別化を実現し、国際市場での存在感を強める可能性が高い。特にアジア市場では医療機器需要が急速に高まっており、革新的技術を備えた企業が強固なポジションを築くことが期待される。
【 換気用遠心ブロワ 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、換気用遠心ブロワレポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
第2章では、換気用遠心ブロワの世界市場規模を詳細に調査し、製品の分類と用途の規模、販売量、収益、価格、市場シェア、その他の主要指標を含まれています
換気用遠心ブロワは、医療用人工呼吸器に搭載される送風装置であり、呼吸補助を必要とする患者に対して空気流を発生・制御する役割を担う装置である。侵襲的換気（ICU用人工呼吸器など）および非侵襲的換気（CPAPやBiPAPなど）の双方において、精密な圧力と流量の制御を実現するための中核要素であり、患者の呼吸を安定的に支える基盤となるのである。
換気用遠心ブロワは、人工呼吸器の心臓部にあたる装置であり、精密な気流と圧力を生成・制御する機能を担う存在である。ICUにおける侵襲的換気から、CPAPやBiPAPといった非侵襲的換気まで幅広く用いられ、患者の生命維持に直結する中核的役割を果たす。近年、この分野は高効率かつ静音性に優れる設計が重視され、同時に小型化と省エネルギー化の要求も高まっている。単なる空気移送機器ではなく、医療現場における信頼性と快適性を同時に実現する技術革新の結晶であることが、この市場の大きな特徴である。
市場動向を俯瞰すると、換気用遠心ブロワの需要は世界的に拡大傾向を示している。LP Informationが2025年に発表した最新の調査「世界換気用遠心ブロワ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564872/ventilator-centrifugal-blower）によれば、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.6%で成長し、2031年までに1.69億米ドルに達すると予測されている。主要な製造企業は欧州、北米、アジアを中心に存在し、各社が独自の技術優位性を打ち出している。特にパンデミック以降、医療機器の安定供給体制が世界的課題となり、各国で自国生産や供給網強化の動きが顕著化していることは注目に値する。こうした流れは、従来の大規模集中生産から、柔軟かつ地域分散型の生産体制へと市場の方向性を変えつつある。
図. 換気用遠心ブロワ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339672/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339672/images/bodyimage2】
図. 世界の換気用遠心ブロワ市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、換気用遠心ブロワの世界的な主要製造業者には、Micronel AG、Airfan、ebm-papst、Boreasa、Delta、Sofasco Fans、NMB Technologies Corporation、Nidec、SANYO DENKI、Zhejiang Weicheng Blowerなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。
今後の企業展望として特筆すべきは、技術革新が事業成長の最大のカギとなる点である。高速回転に伴う振動や騒音の抑制、センサー連動によるリアルタイム制御、さらにはAI技術を用いた予測型換気制御など、付加価値の高い開発テーマが次々と浮上している。これらを先行的に取り入れる企業は、競合との差別化を実現し、国際市場での存在感を強める可能性が高い。特にアジア市場では医療機器需要が急速に高まっており、革新的技術を備えた企業が強固なポジションを築くことが期待される。
【 換気用遠心ブロワ 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、換気用遠心ブロワレポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
第2章では、換気用遠心ブロワの世界市場規模を詳細に調査し、製品の分類と用途の規模、販売量、収益、価格、市場シェア、その他の主要指標を含まれています