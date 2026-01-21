プラスチック受託製造市場：世界調査レポート、需要、規模、発展、メーカー別シェア、成長、動向、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「プラスチック受託製造市場：製品別（ポリプロピレン、ABS、ポリエチレン、ポリスチレン、その他）、工程別（射出成形、CNC加工、3Dプリンティング、その他）、用途別（消費財・家電、医療、航空宇宙・防衛、自動車、その他）―世界市場分析、動向、機会、予測（2025～2035年）を発行したと発表した。本レポートはプラスチック受託製造市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
プラスチック受託製造市場概要
プラスチック受託製造とは、プラスチック部品の製造および関連サービスを専門メーカーに外部委託することを指す。これらの企業は、OEM（相手先ブランド製造業者）に代わり、射出成形、押出成形、ブロー成形、金型製作、組立、仕上げ、品質試験といった工程を担う。これによりOEMは、設備投資の削減、生産コストの低減を実現し、設計、ブランディング、マーケティングといった中核業務に注力することが可能となる。プラスチック受託製造企業は、自動車、民生用電子機器、医療機器、包装、産業機器など多様な産業分野にサービスを提供する。材料選定、規制遵守、高精度製造に関する専門知識を有し、少量試作から大規模量産までを支援することで、顧客の市場投入期間短縮と安定した製品品質の実現に寄与するものである。
Surveyreportsの専門家によるプラスチック受託製造市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に365億米ドルを創出したことが明らかとなった。さらに、プラスチック受託製造市場は2035年末までに584億米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.3％のCAGRで成長すると想定されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038294
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339696/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なプラスチック受託製造市場分析によれば、同市場規模は、外部委託製造需要の拡大、各種産業におけるプラスチック部品の使用増加、アウトソーシング需要の高まりおよび部品の複雑化、最終用途産業の急成長ならびに軽量材料志向を背景として拡大すると見込まれている。プラスチック受託製造市場における主要企業には、Baytech Plastics Inc.、C&J Industries、EVCO Plastics、Genesis Plastics Welding、Gregstrom Corporation、Inzign Pte. Ltd.、Mack Group、McClarin Composites、Nolato AB、Plastiom Industries Inc.、RSP Inc.、Tessy Plastics Corporationなどが含まれる.
本プラスチック受託製造市場の調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細な分析が含まれている。また、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えているものである。
目次
● プラスチック受託製造市場の規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界プラスチック受託製造市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、工程別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
プラスチック受託製造市場概要
プラスチック受託製造とは、プラスチック部品の製造および関連サービスを専門メーカーに外部委託することを指す。これらの企業は、OEM（相手先ブランド製造業者）に代わり、射出成形、押出成形、ブロー成形、金型製作、組立、仕上げ、品質試験といった工程を担う。これによりOEMは、設備投資の削減、生産コストの低減を実現し、設計、ブランディング、マーケティングといった中核業務に注力することが可能となる。プラスチック受託製造企業は、自動車、民生用電子機器、医療機器、包装、産業機器など多様な産業分野にサービスを提供する。材料選定、規制遵守、高精度製造に関する専門知識を有し、少量試作から大規模量産までを支援することで、顧客の市場投入期間短縮と安定した製品品質の実現に寄与するものである。
Surveyreportsの専門家によるプラスチック受託製造市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に365億米ドルを創出したことが明らかとなった。さらに、プラスチック受託製造市場は2035年末までに584億米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.3％のCAGRで成長すると想定されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038294
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339696/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なプラスチック受託製造市場分析によれば、同市場規模は、外部委託製造需要の拡大、各種産業におけるプラスチック部品の使用増加、アウトソーシング需要の高まりおよび部品の複雑化、最終用途産業の急成長ならびに軽量材料志向を背景として拡大すると見込まれている。プラスチック受託製造市場における主要企業には、Baytech Plastics Inc.、C&J Industries、EVCO Plastics、Genesis Plastics Welding、Gregstrom Corporation、Inzign Pte. Ltd.、Mack Group、McClarin Composites、Nolato AB、Plastiom Industries Inc.、RSP Inc.、Tessy Plastics Corporationなどが含まれる.
本プラスチック受託製造市場の調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細な分析が含まれている。また、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えているものである。
目次
● プラスチック受託製造市場の規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界プラスチック受託製造市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、工程別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析