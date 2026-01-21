EV用CO?ヒートポンプシステム市場：世界調査レポート、需要、規模、発展、メーカー別シェア、成長、動向、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「EV用CO?ヒートポンプシステム市場：技術タイプ別（空気熱源ヒートポンプ、地中熱ヒートポンプ、水熱源ヒートポンプ、排気熱ヒートポンプ）、用途別（住宅、商業、産業、農業）、システム構成別（シングルスプリットシステム、マルチスプリットシステム、VRF〈可変冷媒流量〉システム、チラーシステム）、エンドユーザー別（一般家庭、不動産デベロッパー、施設管理者、農業生産者）、コンポーネント別（ヒートポンプユニット、サーモスタットおよび制御装置、配給システム〈ダクト、ラジエーター〉、補助加熱システム）―世界市場分析、動向、機会、予測（2025～2035年）を発行したと発表した。本レポートはEV用CO?ヒートポンプシステム市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
EV用CO?ヒートポンプシステム市場概要
EV用CO?ヒートポンプシステムは、電気自動車において車室内の暖房・冷房およびバッテリー温度を制御するために用いられる高度な熱管理ソリューションである。これらのシステムは、従来型冷媒と比較して地球温暖化係数が極めて低い天然冷媒である二酸化炭素（CO?またはR744）を使用する。CO?ヒートポンプは寒冷地においても高い効率を発揮し、従来の抵抗式ヒーターより少ないバッテリーエネルギー消費で効果的な暖房を提供する。エネルギー効率を向上させることで、航続距離の延長および車両全体の性能向上に寄与するものである。さらに、CO?ヒートポンプシステムは、より厳格化する環境規制や持続可能性目標への対応を可能とし、世界中の電気自動車メーカーにとってますます魅力的な技術となっている。
Surveyreportsの専門家によるEV用CO?ヒートポンプシステム市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に15億米ドルであったことが確認された。さらに、EV用CO?ヒートポンプシステム市場は、2035年末までに62億米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約18.6％のCAGRで成長すると想定されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038295
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339698/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なEV用CO?ヒートポンプシステム市場分析によれば、同市場規模は、高効率EV熱管理システムに対する需要の増加、電気自動車の普及拡大、EV導入の加速およびエネルギー効率向上に向けた規制強化、ならびに航続距離延長と性能向上に対する需要を背景として拡大すると見込まれている。EV用CO?ヒートポンプシステム市場における主要企業には、Samsung、LG Electronics、Gree Electric、Trane、Bosch、Emerson、Carrier、Aermec、Midea、Yorkなどが含まれる。
また、本EV用CO?ヒートポンプシステム市場の調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えているものである。
目次
● EV用CO?ヒートポンプシステム市場の規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
EV用CO?ヒートポンプシステム市場概要
EV用CO?ヒートポンプシステムは、電気自動車において車室内の暖房・冷房およびバッテリー温度を制御するために用いられる高度な熱管理ソリューションである。これらのシステムは、従来型冷媒と比較して地球温暖化係数が極めて低い天然冷媒である二酸化炭素（CO?またはR744）を使用する。CO?ヒートポンプは寒冷地においても高い効率を発揮し、従来の抵抗式ヒーターより少ないバッテリーエネルギー消費で効果的な暖房を提供する。エネルギー効率を向上させることで、航続距離の延長および車両全体の性能向上に寄与するものである。さらに、CO?ヒートポンプシステムは、より厳格化する環境規制や持続可能性目標への対応を可能とし、世界中の電気自動車メーカーにとってますます魅力的な技術となっている。
Surveyreportsの専門家によるEV用CO?ヒートポンプシステム市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に15億米ドルであったことが確認された。さらに、EV用CO?ヒートポンプシステム市場は、2035年末までに62億米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約18.6％のCAGRで成長すると想定されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038295
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339698/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なEV用CO?ヒートポンプシステム市場分析によれば、同市場規模は、高効率EV熱管理システムに対する需要の増加、電気自動車の普及拡大、EV導入の加速およびエネルギー効率向上に向けた規制強化、ならびに航続距離延長と性能向上に対する需要を背景として拡大すると見込まれている。EV用CO?ヒートポンプシステム市場における主要企業には、Samsung、LG Electronics、Gree Electric、Trane、Bosch、Emerson、Carrier、Aermec、Midea、Yorkなどが含まれる。
また、本EV用CO?ヒートポンプシステム市場の調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も備えているものである。
目次
● EV用CO?ヒートポンプシステム市場の規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価