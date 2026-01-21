調剤薬局市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月09に「調剤薬局市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。調剤薬局に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
調剤薬局市場の概要
調剤薬局市場に関する当社の調査レポートによると、調剤薬局市場規模は 2035 年に約 152 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 調剤薬局市場規模は約 86.5億米ドルとなっています。調剤薬局に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、調剤薬局市場のシェア拡大は、慢性疾患の罹患率の高さと、個別化された薬剤を必要とする高齢者人口の増加に起因しています。米国国立衛生研究所（NIH）が発表した調査によると、2023年には65歳以上の成人の約80%が何らかの慢性疾患を抱えていました。こうした状況が、長期治療をより効果的に管理できる特殊な調剤製剤へのニーズを高めています。
調剤薬局に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/compounding-pharmacy-market/115294
調剤薬局に関する市場調査によると、世界各地における医薬品不足や供給ギャップ、そして調剤技術の急速な進歩により、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、ホルモン補充療法（HRT）、小児科、獣医療などの新たな治療分野への急速な拡大も、今後数年間の市場成長を促進すると見込まれています。
しかし、厳格化と変化し続ける規制当局の監視が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となるでしょう。調剤薬局業界は、多角的かつ変化の激しい規制枠組みの下で運営されており、これが市場参入企業にとって障壁となっています。
調剤薬局市場セグメンテーションの傾向分析
調剤薬局市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、調剤薬局の市場調査は、製品タイプ別、治療領域別、サービスレベル別と地域別に分割されています。
調剤薬局市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-115294
治療領域別に基づいて、調剤薬局市場は疼痛管理、ホルモン補充療法（HRT）、皮膚科、小児科と老年科、獣医薬調合、その他（腫瘍学サポート、歯科など）といったサブセグメントに分割されています。これらのうち、疼痛管理分野は、筋骨格系疾患、関節炎、神経因性疼痛、がん関連疼痛、術後疼痛などの慢性疼痛疾患の罹患率が高いこと、および個別化されたオピオイド使用量を抑えた製剤へのニーズが高まっていることから、2026ー2035年の間に32%という大きな市場シェアを占めると予測されています。
世界疾病負担研究（GBD）のデータによると、2019年には世界中で1.71百万人が筋骨格系疾患に罹患しており、当社の専門家は、予測期間中に症例数がさらに増加し、この分野の成長を促進すると予測しています。
調剤薬局の地域市場の見通し
調剤薬局市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米市場は慢性疾患の罹患率の上昇と個別化医療へのニーズの高まりにより、予測期間中に42%という最大の市場シェアを占めると予想されています。多くの大手企業は、標準的な製品が適切でない場合や入手できない場合に備え、調剤薬の開発に注力しています。2021年3月には、Osceola Capitalが業界Veteran Jacob Beckelと提携し、調剤薬市場における投資と提携関係を強化するための事業を開始しました。
