【飛騨高山・岐阜県高山市】労働遺産に認定「あゝ野麦峠、殖産興業を支え近代化の礎となった製糸工女の故郷飛騨への道」

高山市

岐阜県高山市と長野県松本市の「あゝ野麦峠、殖産興業を支え近代化の礎となった製糸工女の故郷飛騨への道」が日本労働ペンクラブが認定する「労働遺産」に認定され1月13日、認定証交付式が行われました。

認定対象となったのは、製糸工女の峠越えの苦難を伝える石碑・石像や野麦峠まつりです。

野麦峠まつりは、「野麦峠」の史実を現代に、とりわけこどもたちに伝える貴重な行事であり、労働遺産としてはじめての無形遺産となりました。

野麦峠は、岐阜県と長野県の県境で標高1,672メートルにあり、明治から昭和初期にかけて飛騨地方から信州へ糸引き稼ぎに行くため、多くの若い女性が雪の野麦峠を越えました。製糸工場は3月に始まり、12月下旬に終わったため、行きも帰りも厳しい寒さの中での峠越えとなりました。

工女たちの峠越えは、「あゝ野麦峠」として小説や映画で全国的に知られるようになりました。

「あゝ飛騨が見える碑」（政井兄妹像）

野麦峠まつりは、毎年5月の第4日曜日に松本市奈川地区と合同で開催されます。工女に扮した地元のこどもたちが旧野麦街道を歩く「旧野麦街道糸引き工女行列」が行われ、当時の苦難を偲びます。郷土芸能の披露や、地元の特産品を販売するバザーなども開催され、賑わいを見せます。

ぜひお越しください。

【本件に関するお問い合わせ】

高山市高根支所地域振興課

住所：〒509-3411 岐阜県高山市高根町上ケ洞481

電話：0577-59-2211