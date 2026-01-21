京都・大山崎「Relish食堂」に併設された「Relish Grocery Store」が本格始動

Relishぱっと目を惹く白い外観と、ブルーの扉がアクセントになっています

京都・大山崎に10月10日に移転オープンした「Relish食堂」では、40席のゆったりとした新しい空間とともに、料理教室Relishで使用されている調味料やオーガニック食材を扱う、小さなグロサリーストアを併設しました。日々の暮らしに寄り添う「台所まわりの食」が、少しずつ形になってきています。



“教室の台所”で育まれてきた味を、日常に

食堂の移転をきっかけに“教室の台所”で培われた味や考え方を、家庭でも気軽に取り入れてもらえるよう、調味料や食材に特化したストアを新設。

ごはんづくりが楽しくなるヒントを、食堂と買いもの両方の体験を通じて感じていただけます。

ストアには、料理教室や食堂で実際に使われている出汁、味噌、醤油などの調味料をはじめ、講師やスタッフが日常的に愛用しているオーガニック素材や乾物も並びます。

「この味を家でも再現したい」という声から生まれた、学びと味わいのつながりを感じられるラインナップです。

教室や食堂でも使っている調味料がずらりと。お土産にぴったりな焼き菓子なども取り扱っています。オリジナルで作っているスコーンは、入荷すると即完売なんてことも。

生産者とつながる、野菜の販売も

Relishがこれまで主催してきた「山崎ビオマルシェ」や「天王山ファーム＆フードマーケット」でご縁のあった生産者の協力のもと、新鮮な減農薬・有機野菜の販売もスタートしました。

“特別ではないオーガニック”を、日常の買いものの中で自然に手にとっていただける場を目指しています。

オリジナルクッキー缶「山崎日和」も登場

ギフトにも日常のおやつにも使える、グロサリーストア限定のオリジナルクッキー缶「山崎日和」も販売開始しました。

山崎にある国宝・待庵や、かつて油座文化が栄えた離宮八幡宮にちなみ、宇治抹茶と荏胡麻を使った焼き菓子も。

ストアのロゴでもあるレンコン型のクッキーが見た目にも楽しく、厳選素材で丁寧に焼き上げたお菓子は、贈り物にも、自分へのご褒美にもおすすめです。

こちらは店頭のほか、オンラインショップでもお求めいただけます。

（オンラインショップ受注期間：毎月1～10日／発送日：毎月20日～）

https://relishkyoto.thebase.in/

※Grocery Storeは、Relish本店（雑貨店・料理教室）とは別の場所で営業しています。

ホームページは本店と共通ですが、食堂のInstagram(主にストーリー等）で最新情報をお知らせしております。

店舗情報

店名：Relish Grocery Store ( Relish食堂 併設)

所在地：京都府乙訓郡大山崎町大山崎藤井畑16-2（Relish本店より徒歩1分）

最寄駅：JR「山崎駅」より徒歩1分／阪急「大山崎駅」より徒歩2分

営業時間：10時半～17時 (毎週土曜は9時～17時）定休日：月曜（祝日の場合は営業、翌火曜休）

Instagram：@relish.shokudo

お問い合わせ先

Relish（レリッシュ）

〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町大山崎竜光49番地

Mail：info@relish-style.com

Tel：075-953-1292

Web：https://relish-style.com