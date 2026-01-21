頭皮の悩みに、メディカル発想でひとつ上の答えを！「コラージュフルフルプラスシリーズ」新発売

持田ヘルスケア株式会社

2026年1月21日

持田製薬株式会社

持田ヘルスケア株式会社

持田製薬株式会社の子会社である持田ヘルスケア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：秋田 伸二）は、「コラージュフルフルプラスシリーズ」を2026年2月24日（火）に新発売いたします。一部のドラッグストア・医療機関や、持田ヘルスケアオンラインショップでの限定販売です。

「コラージュフルフル」は、1999年に日本で初めてフケ原因菌の増殖を防ぐ抗真菌（抗カビ）成分ミコナゾール硝酸塩を配合した薬用シャンプーとして発売されました。以来、機能性と低刺激性にこだわり、頭皮の悩みに向き合いながら製品ラインナップを拡充してきました。

今回新たに加える「プラスシリーズ」は、「頭皮の悩みに、メディカル発想※でひとつ上の答えを」をコンセプトに、かゆみやフケ、加齢に伴う変化など頭皮の悩みに応えるシリーズです。4つの頭皮の悩みに対応した6製品をラインナップしました。

※メディカル発想とは、皮膚科学に基づき、頭皮や髪の悩みを医学的視点から分析し、適切な成分や処方を追求する考え方です。

新発売に先立ち、より多くのお客様に新しい「コラージュフルフルプラスシリーズ」を体感いただくため、サンプルプレゼントキャンペーンを実施します。

「コラージュフルフルプラスシリーズ」は、ひとり一人の悩める頭皮にお応えしていきます。

＜4つの頭皮の悩みに応じたコラージュフルフルプラスシリーズ＞

医薬部外品コラージュフルフルプラス シャンプー（うるおい・すっきり）

抗真菌（抗カビ）成分「ミコナゾール硝酸塩」と抗酸化・抗菌成分「オクトピロックス(R)※1」配合シャンプーで、フケ原因菌（頭皮のカビ）の増殖を抑制します。

さらに、抗肌荒れ成分「グリチルリチン酸ジカリウム」を加え、3つの成分がかゆみ・フケを防ぎます。うるおい成分「浸透型セラミド」も配合。頭皮に合わせて選べる2タイプ。乾燥しがちな頭皮には「うるおいタイプ」、脂っぽい頭皮に「すっきりタイプ」がおすすめです。

本体 200mL 1,900円

つめかえ用 340mL 2,900円

医薬部外品コラージュフルフルプラス デオドラントシャンプー※2

抗真菌（抗カビ）成分「ミコナゾール硝酸塩」と抗酸化・抗菌成分「オクトピロックス(R)」配合シャンプーで、フケ原因菌（頭皮のカビ）の増殖を抑制します。

さらに、消臭成分「緑茶乾留エキス」が今あるニオイを吸着して洗い流し、オクトピロックス(R)が皮脂の酸化を抑え、新たな頭皮のニオイを防ぎます。

本体 200mL 1,900円

つめかえ用 340mL 2,900円

医薬部外品コラージュフルフルプラス スカルプシャンプー

抗真菌（抗カビ）成分「ミコナゾール硝酸塩」と抗酸化・抗菌成分「オクトピロックス(R)」配合シャンプーで、フケ原因菌（頭皮のカビ）の増殖を抑制します。

ベタつく頭皮を洗浄し、皮脂と菌を洗い流します。さらに、うるおい成分「ビワ葉エキス」と「セラキュート(R)※3」も配合し、髪にボリューム感が感じられる仕上がりへと導きます。

本体 200mL 1,900円

つめかえ用 340mL 2,900円

化粧品コラージュフルフルプラス センシティブシャンプー/ コンディショナー

シャンプーは、「アミノ酸系洗浄成分」を配合したシャンプーで皮脂を落としすぎず頭皮のうるおいを保ちます。

コンディショナーは、11種のアミノ酸（うるおい成分）と毛髪補修成分を配合したコンディショナーで、髪のうねりやパサつきを抑え、内側までうるおいを届けます。

敏感な頭皮をいたわりながら、髪の美しさを守ります。※4

シャンプー：

本体 200mL 1,900円

つめかえ用 340mL 2,900円

コンディショナー：

本体 200g 1,900円※5

表示価格：メーカー希望小売価格（税抜）

※1 オクトピロックス(R)はクラリアント社の登録商標です。※2コラージュフルフルプラスデオドラントシャンプーは、コラージュフルフルプレミアムシャンプーのパッケージリニューアル版です。※3 セラキュート(R)は日油株式会社の登録商標です。 ※4 コラージュフルフルプラスセンシティブシャンプー/コンディショナーにはミコナゾール硝酸塩は配合されておりません。 ※5 コラージュフルフルプラスセンシティブコンディショナーにはつめかえ製品はございません。

【発売記念キャンペーン概要】

頭皮の悩みに、メディカル発想でひとつ上の答えを！

「コラージュフルフルプラスシリーズ」頭皮の悩みに合わせて選べるサンプルプレゼント

「コラージュフルフルプラスシリーズ」を、発売前により多くのお客様に体感いただきたく、先着１０万名様に頭皮の悩みに合わせて選べるサンプルプレゼントキャンペーンを実施いたします。

期間：2026年2月2日(月)～3月20日(金)

※上限到達次第早期終了の可能性があります

応募方法：キャンペーンサイト（2月2日12時公開予定）をご確認ください

〈お客様のお問合せ先〉

持田ヘルスケア株式会社 TEL.0120-01-5050