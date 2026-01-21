パナソニックグループ

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社が提供する、新たな食体験を通じて「おうち時間」に“楽しい”を提案するサブスクリプションサービス「foodable（フーダブル）」は、単身・小世帯向けコースを2026年1月21日より「コンパクトスタイルシリーズ」へリニューアルします。今回のリニューアルでは、提供家電に縦型洗濯機を加え、食領域を超えた新生活に必須の家電をお届けします。

foodableでは2025年1月から、一人暮らしを始める際に揃えることが多いキッチン家電の提供と、厳選食材のECサイト「foodableマルシェ」で使えるマルシェポイントを付与する、単身・小世帯向けコース「シンプルスタイルシリーズ」を展開してきました。春の引越しシーズンを中心に、20代以下の若年層や生活スタイルに変化が生じた方など、幅広い層にご利用いただいています。

foodable利用者のアンケート（※1）によると、foodableを利用する最大の理由は「機器を試してみたかったから」が41.5％と最多で、その背景に、家電の購入後に失敗したことがある方が少なくないことがわかりました。また、これまでには「シンプルスタイルシリーズ」について、「洗濯機があると新生活を始める際に必要な家電が一通り揃う」という声も寄せられました。

そこで、今回のリニューアルでは縦型洗濯機を選択できるメニューを追加し、名称を「コンパクトスタイルシリーズ」に変更。炊飯器、単機能レンジ、冷蔵庫（※2）、そして縦型洗濯機の組み合わせに応じて月額980円から4,980円で提供し、引き続きマルシェポイントも毎月付与します。なお、最低利用期間（※3）の48か月以降は、追加費用なく買い取りが可能となります（※4）。

foodableは、新生活や引越しなど出費がかさむタイミングに、家電選びで失敗したくない方が安心して利用できるサービスとしてもお役立ちしていきます。

※1 foodable調べ

調査期間：2025年11月28日～12月7日

対象：foodableユーザー（「シンプルスタイルシリーズ」契約者を除く）1,617名

※2 冷蔵庫は従来提供していたNR-B16C2-WからNR-B16C3-Wに変更

※3 最低利用期間は、いずれのコースも48か月（期間内の解約は中途解約料が発生）

※4 買取料：48か月のご利用でいずれのコースも0円

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]foodable単身・小世帯向けコースを「コンパクトスタイルシリーズ」へリニューアル（2026年1月21日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260121-1

＜関連情報＞

・コンパクトスタイルシリーズ

https://foodable.jpn.panasonic.com/course/new_life