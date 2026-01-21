【株式会社ジオン商事】好きな色で、好きな場所へ。バッグからリラックスウェアまで、旅も日常も彩るライフスタイルストア「Out n About(アウト ナバウト)」スタート！

株式会社ジオン商事

『Out and about（出かけよう！）』を由来とする「Out n About（アウト ナバウト）」は、豊富なカラーバリエーションが魅力のバッグを中心に、インテリアやリラックスウェアを取り揃え、旅や日常のお出かけをより楽しく彩ります。

カラフルで自由なデザインは、気分やシーンに合わせて自分らしいコーディネートが楽しめます。

ストアデザインは、まるでカラフルなテーマパーク。

足を踏み入れた瞬間からワクワクが始まる空間を提供いたします。

自由にコーディネートを楽しめるOut n Aboutで、毎日のお出かけをもっと楽しくしてみませんか？

Jaggyd（ジャギー）\10,450 (in tax)カラー展開：レッド/ブラック/ブルー/セージグリーン/ライトパープル/イエローFluffy（フラッフィー）\11,660 (in tax)カラー展開：オレンジ/ブラック/パープル/グリーン/ベージュ/ピンクオリジナルロゴフーディー \19,800 (in tax)/オリジナルロゴスウェットパンツ \21,780 (in tax)/【IGOR】HABANA サンダル \7,480(in tax)スウェット上下 カラー展開：アイボリー/グレー サンダル カラー展開：アイボリー/イエロー/パープル/セージグリーンPOPチャーム【フラワー】\3,960 (in tax)カラー展開：レッド×ピンク/ブラック×グリーン/ブラウン×オレンジ

【渋谷スクランブルスクエアでPOPUP SHOP開催決定！】

今回、POPUP SHOP開催を記念して渋谷スクランブルスクエアでは一部アイテムを先行販売いたします。

さらに、税込み9,900円以上お買い上げのお客様には数量限定で『Out n About オリジナル ルームディフューザー』をプレゼントいたします。

会期：2026年2月10日(火)～2月25日(水)

時間：11:00～21:00

場所：渋谷スクランブルスクエア 2階SPACE

住所：〒150-000東京都渋谷区渋谷2丁目24-12

今後も各地でPOPUP SHOPを開催予定！

詳しくは公式Instagramをご確認ください。

Official Web Site

https://www.andon-jione.com/category/B9697/

Instagram

https://www.instagram.com/outnabout__official/

Company

株式会社 ジオン商事

〒150-0013渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー11F

Tel：03-5792-8008