日本初(※1)の「メラニンケア専門店」が東京・渋谷に誕生。「白さ」から「自分らしさ」へ。肌の個性を愛するための新習慣「メラニンケア」を提唱する『Dr.Melanin Labo TOKYO』が始動。

株式会社FTG Company

株式会社FTG Company（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森川 誠）は、従来の「美白（肌を白くすること）」という概念をアップデートし、一人ひとりが持つ肌の個性を活かしながら、自分らしい美しさを引き出す日本初のメラニンケア専門店『Dr. Melanin Labo TOKYO（ドクターメラニンラボ・トウキョウ）』を始動いたします。

私たちは白さや均一さをゴールとするのではなく、メラニンケアを通じて、お客様が自分らしく生きるための力になることを目指します。最新のAI肌診断デバイスと、本場韓国の最新技術の組み合わせ、一人ひとりに最適なパーソナルケアを提供します。

(※1) 日本国内における「メラニンケアに特化した専門店」として（2025年12月 自社調べ）

内観

1. 開発背景：なぜ「美白」ではなく「メラニンケア」なのか

現代の美容において、「美肌＝白さ」という画一的な基準がプレッシャーとなっている側面があります。しかし、メラニンは本来、肌を守るために存在するものです。 『Dr. Melanin Labo TOKYO』は、脱毛が常識になったように、「メラニンケア」を新しい美容の常識にすることを目指す先駆者として誕生しました。 自分の肌色を否定せず、健やかに整えることで、未来の物語をともに育てていきます。

2. 『Dr. Melanin Labo TOKYO』が選ばれる4つの理由

■業態の唯一性： 日本初（※1）の「メラニンケア専門店」として、専門特化したサービスを提供します。

■韓国直伝の技術と信頼： 韓国エステティシャンからのディプロマ取得や、ブランドとの直契約など、確かな権威性と技術を導入しています。

■AI診断による可視化： AI診断デバイスを用いて施術前後の状態を計測し、客観的なデータに基づいたケアを提案します。

■リスクフリー保証： 施術結果にAI診断及びスタッフが不良と判断した場合、2回目の施術を無料とする安心の保証制度を設けています。

※保証の適用条件については、カウンセリング時に詳細をご説明いたします。

3. 主な提供メニュー：悩みに寄り添うピンポイントケア

食事、マスク、日差し、乾燥など、知らないうちに変化してしまった唇やくすみに対し、短時間・無痛のケアを提供します。

■ピンクリップケア（唇）： 「血色がない」「輪郭がぼやけた」という悩みに、韓国で話題のメラニンケアを日本でついに導入。たった15分の短時間ケアで、自信の持てる唇へ導きます。

■ボディケア： 脇、肘、膝、乳首など、デリケートな部位のメラニン色素沈着に対し、アンプル塗布とLED照射を組み合わせた専門的なホワイトニングを行います。

施術時のイメージ

4. 店舗体験：プライベート感あふれる完全予約制サロン

『Dr. Melanin Labo TOKYO』は、完全予約制の女性専用美容ケアルームです。 ベッド数を限定し、パーテーションで仕切られたプライベート感のある空間で、スタッフが一人ひとりのお客様に寄り添ったカウンセリングを行います。 また、サブスクリプションモデルの導入により、継続的な肌質改善と満足度を追求しています。

ロビー施術ルーム

【店舗情報・予約方法】

- 店舗名： Dr. Melanin Labo TOKYO（ドクターメラニンラボ・トウキョウ）- 所在地： 東京都渋谷区渋谷１丁目３－１８ ビラモデルナ C200- 営業時間： 9:00～22:00- 定休日： 不定休- Instagram：https://www.instagram.com/melaninlabo_/- 予約方法：ホットペッパービューティーhttps://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000783488/