STELLAR HOLLYWOOD 2026SSがスタート！干支“午”をモチーフにしたアクセサリーなど新作が発売！

STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）は、2026年春夏コレクションの第一弾として、
新シリーズ “WHAT YOU WANT FIND IN YOUR CLOSET” を1月に発売しました。
今年の干支である“午”をモチーフにしたラッキーアイテムと、大振りのバロックパールを主役にしたアクセサリーを通して、2026SSシーズンの幕開けを飾ります。



“WHAT YOU WANT FIND IN YOUR CLOSET”



2026年春夏コレクション第一弾のテーマは、“WHAT YOU WANT FIND IN YOUR CLOSET”。


日常のスタイルにひとつ加えるだけで、装いに新しいバランスやムードが生まれる。
そんな発想から、干支“午”をモチーフにしたラッキーアイテムや、存在感のあるバロックパールアクセサリーが揃いました。


今の自分に、まだ出会っていない何かを足す。
そのきっかけとなるコレクションです。



アイテムラインナップ



◆Lucky Horse Pierce　\14,300-(https://www.stellarhollywood.com/c/collection/in_your_closet/APR6S04W01S07)

馬をモチーフにしたラッキーアイテムのフープピアス。トップは淡水パールでカジュアルさをプラス、キャッチ部分が馬モチーフに。重厚感のあるフォルムがポイントです。キャッチを通常のものにつけかえることでシシンプルな淡水パールピアスとしても使える２WAY仕様。





◆Lucky Horse Double Finger Ring　\14,300-(https://www.stellarhollywood.com/c/collection/in_your_closet/ARG6S04W01S07)

指に巻き付くような造形が印象的な、馬をモチーフにしたダブルフィンガーリング。反対側にはランダムな形のキュービックジルコニアをセッティングし、シャープさの中に華やかさをプラスしました。馬のたてがみは、連なりのあるディテールで毛並みを表現。力強さとしなやかさを併せ持つデザインが、スタイリングに存在感を与えます。





◆Lucky Horse Multiway Necklace　\13,200-　(https://www.stellarhollywood.com/c/collection/in_your_closet/ANK6S04W01S07)

淡水パールと馬モチーフを組み合わせたロングネックレス。長さを調整できるデザインで、レイヤードスタイルも楽しめます。
エンド部分にはキュービックジルコニアをあしらった馬蹄モチーフを配し、Y字ネックレスとしても着用できるマルチウェイ仕様です。





◆Baroque Pearl Scatter Ring（GOLD・SILVER）　\33,000-(https://www.stellarhollywood.com/c/collection/in_your_closet/ARG6S04W02S07)

手元に視線を集める、存在感のあるデザインが魅力のリング。大振りのバロックパールを主役に、周囲へランダムに配置した
キュービックジルコニアが、奥行きのある表情を生み出します。一点でコーディネートが完成するキャッチーさと、ラグジュアリーなムードを併せ持ったデザイン。同じ形がひとつとして存在しないバロックパールならではの抜け感が、フォーマルにも、あえてシンプルな装いのアクセントとしても映える一本です。





◆Baroque Pearl Scatter Pierce／Earring（GOLD・SILVER）　\44,000-(https://www.stellarhollywood.com/c/collection/in_your_closet/APR6S04W02S08)

顔まわりに華やかさを添える、主役級のピアス／イヤリング。大振りのバロックパールと、ランダムに輝くキュービックジルコニアが、動きのある表情を演出します。一点投入するだけでスタイリングが決まる存在感がありながら、抜け感のあるデザインで、フォーマルからカジュアルまで自然に馴染む仕上がり。






ご購入先について



本コレクションは、公式オンラインストアおよびSTELLAR HOLLYWOOD 表参道店にてお求めいただけます。



■ 公式オンラインストア


URL：https://www.stellarhollywood.com/



■ STELLAR HOLLYWOOD 表参道店


TEL：03-6419-7480


営業時間：13:00～19:00


ADDRESS：〒107-0062 東京都港区南青山5-11-1 SAKURAI-BLD 1F



シーズンビジュアル先行公開について



今回の1月新作発売に合わせて、2026年春夏（1～6月）シーズンのビジュアルを公式オンラインストアで先行公開しました。


本ビジュアルでは、1月の新作を皮切りに、これから6月まで続くコレクションを一足先にご覧いただけます。特設ページからご覧ください。


2026SS 特設ページ：https://www.stellarhollywood.com/f/26ss_collection




STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）について




STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）は、身につけることで自分らしさを引き出し、日常を少し特別なものへと導くアクセサリー・ジュエリーブランドです。


何げない日々の装いに加えるだけで、まるで映画のワンシーンのように、自分が主役になる瞬間をつくり出します。


また、金属アレルギーに配慮し、ニッケルをほとんど含まないニッケルフリー素材を使用。
肌にやさしく、金属アレルギーの方にも安心して身につけていただけるものづくりを心がけています。


あなたが輝くことで、この星もまた輝く。
STELLAR HOLLYWOODは、この星で輝くあなたの物語に寄り添います。





最新情報は、ブランド公式サイトやSNSで随時発信中です。


■Instagram


URL：https://www.instagram.com/stellarhollywood/


会社概要



会社名：株式会社エスモードアート


所在地：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F


会社HP：https://smode.co.jp/