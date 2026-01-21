【バレンタイン】日本酒やワインと溶け合う。焼き菓子Takaより、夜に楽しむ「大人のガトーショコラ」が予約開始。

焼き菓子Taka

焼き菓子Taka（所在地：兵庫県神戸市、代表：鈴木崇史）は、バレンタインシーズンに合わせ、お酒とのペアリングをコンセプトにした新作「大人のガトーショコラ（ショコラ／抹茶）」を、オンラインストアにて予約販売を開始いたします。

特設サイト：https://yakigashi-taka.com/products/valentine(https://yakigashi-taka.com/products/valentine)

■ ＼“甘さ”と“お酒”が出会う夜へ／ 静かな余韻に寄り添う大人の味わい

「大人のガトーショコラ」は、一日の終わりにゆっくりと味わう時間のために生まれました。 お酒好きのパートナーへのバレンタインギフトや、毎日頑張る自分への夜の贅沢としてお届けします。

■ 素材のこだわり

焼き菓子Takaのガトーショコラは、味ごとに最適な素材を厳選しています。 共通して使用するのは、「カルピスバター」。濃厚なコクがありながら、後味は軽やか。このバターだからこそ、重すぎない「大人の味」を実現しました。 もちろん、保存料は一切不使用。素材本来の味わいをまっすぐにお届けします。

1. 【ショコラ】フランス・ヴァローナ社チョコレート

世界中のパティシエに愛されるヴァローナ社のチョコレートを使用。カカオの香りが豊かで、甘さの中に深いコクと奥行きがあります。日本酒、赤ワインやウイスキーと溶け合う、王道の夜の味です。

2. 【抹茶】福岡県産・八女抹茶 × フランス・ヴァローナ社ホワイトチョコレート

福岡県の「八女抹茶」を贅沢に使用しました。 八女茶特有の力強い旨みと上品な苦味を、ホワイトチョコレートと合わせました。

■ 楽しみ方：温度で変わる3つの楽しみ方とペアリング

・ 冷やして（生チョコ風）： ぎゅっと詰まったカカオの凝縮感を。

・ 常温で（濃厚リッチ）： 口溶けがよくなり、より香り

を感じられます。

・ 温めて（フォンダン）： 中がとろりと溶け出します。

＜おすすめのペアリング＞ 「大人のガトーショコラ」の名の通り、お酒との相性抜群です。

ショコラ × 赤ワイン・日本酒

抹茶 × 白ワイン・日本酒

■ 商品概要

商品名：

大人のガトーショコラ（ショコラ）

大人のガトーショコラ（抹茶）

価格： ショコラ：3,200円（税込）

抹茶：3,300円（税込）

賞味期限： 発送日より7日以上

保存方法：要冷蔵（１０℃以下）

販売場所： 焼き菓子Taka 公式オンラインストア

URL：https://yakigashi-taka.com/products/valentine

■ 販売スケジュール

発送開始日： 2026年2月6日（金）より順次発送 ※バレンタインギフトとして確実にお届けするため、早めのご予約をおすすめします。

■ 焼き菓子Taka について

＼“甘さ”と“お酒”が出会う夜へ／

神戸を拠点に、一日の終わりの静かな余韻に寄り添う「大人のための焼き菓子」を提案しています。 大切にしているのは、素材本来の力を信じること。保存料や着色料は一切使用せず、厳選したチョコレートなど、本物の素材だけを使って丁寧に焼き上げています。 お酒と共に味わう夜の贅沢として、あるいは大切な人へのギフトとして。心ほどけるひとときをお届けします。

屋号： 焼き菓子Taka

代表： 鈴木 崇史

URL： https://yakigashi-taka.com/

Instagram： https://www.instagram.com/_yakigashitaka/