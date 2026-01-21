2/16(月)10時まで！糖質最大約78％OFFのリセライーツ「低糖質バレンタインスイーツ」期間限定販売中／プレゼントが当たるキャンペーンも実施中！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,376店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2025年8月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、無添加にこだわりお客様の美と健康を支える食のオンラインショップ「recella eats(https://www.recellaeats.jp/)」にて、

2026年バレンタインシーズンに向けたギフト3種を2月16日(月)10:00まで期間限定販売中です。

無添加・低糖質にこだわった新商品の「エクレア2種セット(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000510)」「ティラミス2種セット(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000511)」、定番商品から、カカオの香りと旨味、なめらかな口当たりの良さを追求した「生ショコラ(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000512)」。

合計3種類の商品を、ギフトボックスにリボンをお付けし、メッセージカードを同梱したバレンタイン特別仕様で、お届けいたします。

糖質の高い白砂糖などを使用せず、カロリーゼロで血糖値を上げない天然甘味料のエリスリトールを使用し、糖質制限中の方やダイエット中の方でも安心してお召し上がりいただけます。

子どもから大人まで安心して楽しめるよう「保存料、着色料、香料」などの不要な添加物を使わず、すべて自社で製造しております。

1月16日(金)には、低糖質バレンタインスイーツをご紹介するmini Instagram Liveをドクターリセラ公式Instagramアカウントにて開催し、リセライーツの魅力をお届けいたしました。

また、視聴者限定で製品が当たるキーワードクイズ企画も開催し、正解者の中から抽選で5名様へ、しっとりトロッとなめらかな食感をお楽しみいただける「生はちみつシュークリーム(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000267?category_page_id=ct19)(2個)」をプレゼントするキャンペーンを1月22日(木)まで実施中です。

応募方法は、ライブ映像の視聴後「ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))」のプロフィールに記載の専用応募フォーム(https://forms.gle/Z9h4y9McrE8CnsNF8)よりご応募いただけます。

キーワードはライブ内で発表しておりますので、ぜひライブ映像(https://www.instagram.com/p/DTjtrZykfQD/)をご覧ください。

公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/ライブ映像はこちら :https://www.instagram.com/p/DTjtrZykfQD/

第10回 mini Instagram Live 概要

■日程

2026年1月16日(金)12:00～



■ライブ内容

・リセライーツ(https://www.recellaeats.jp/)とは？

・低糖質 生ショコラ(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000512)

・低糖質 エクレア2種セット(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000510)

・低糖質 ティラミス2種セット(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000511)

・低糖質 生はちみつシュークリーム(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000267?category_page_id=ct19)

・プレゼントが当たる！キーワードクイズ企画



■配信アカウント

・ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))

■出演者

・Recella Models(リセラモデルズ)(https://www.instagram.com/recella_models/)

・recella eats(リセライーツ)(https://www.instagram.com/recellaeats/)

プレゼント製品

低糖質 生はちみつシュークリーム

一般的なシュークリームと比較して、糖質約63%OFF(※3)(※4)。

良質な素材にこだわった、りせらや養蜂園の100%国産天然はちみつを練り込み、素材本来の味を引き出しました。

ふんわりもっちりした生地の食感と、はちみつの風味広がる濃厚カスタードクリームを楽しめる、低糖質なのに満足できる自慢のシュークリームです。

(※3)糖質量：4.6g/1個(エリスリトールを除く糖質量)

(※4)一般的なシュークリームの糖質量を50gあたり12.5gで算出(日本食品標準成分表2015より)

詳細はこちら :https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000267?category_page_id=ct19ライブ映像はこちら :https://www.instagram.com/p/DTjtrZykfQD/

リセライーツ 低糖質バレンタインスイーツ2026 概要

■対象商品

・【バレンタイン限定】エクレア2種セット(クランチ/ミルク)(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000510)

・【バレンタイン限定】ティラミス2種セット(カフェモカ/ベリー)(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000511)

・【バレンタイン2026】生ショコラ(https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000512)

■発売日

2025年12月26日(金)10:00～2026年2月16日(月)10:00

■販売サイト

リセライーツ公式サイト(https://www.recellaeats.jp/)

■配送方法

冷凍クール便にて配送

■送料

780円(北海道・沖縄は1,780円)

※12,000円以上のご注文で送料無料

■お問い合わせ

電話番号：0120-410-248(受付時間：月～金 10:00～17:00)

メールアドレス：food@recella.jp

【バレンタイン限定】エクレア2種セット(クランチ/ミルク)

価格：2,808円(税込)

内容：ショコラクランチエクレア 約65g×3個

ショコラミルクエクレア 約65g×3個

糖質量：ショコラクランチエクレア1個(約65g)あたり、糖質5.6g(※5)

ショコラミルクエクレア1個(約65g)あたり、糖質3.7g(※5)

(※5)エリスリトールを除く糖質量

【糖質約67％OFF】ショコラクランチエクレア(※6)(※6)一般的なシュークリームの糖質量を65gあたり17.03gで算出 (2023年日本食品標準成分表より)

バレンタイン限定のショコラクランチエクレア。

好評いただいている濃厚チョコクリームに、米粉で作った軽い食感のチョコクランチを閉じ込めました。

なめらかなクリームの中から広がるザクッとした心地よい食感が、味わいに奥行きをもたせ、ひと口ごとに特別感を引き立てます。

【糖質約78％OFF】ショコラミルクエクレア(※7)(※7)一般的なシュークリームの糖質量を65gあたり17.03gで算出 (2023年日本食品標準成分表より)

ほどよい甘さが楽しめる、バレンタイン限定のショコラミルクエクレア。

通常よりもビター感を控えめに調整し、まろやかなショコラクリームをたっぷりと詰めました。

ザラつきのないシルクのような滑らかな質感で、ミルク感がより濃厚に感じられます。

濃厚さはありつつも重たすぎず、優しい甘さで上品に仕立てました。

詳細を見る :https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000510

【バレンタイン限定】ティラミス2種セット(カフェモカ/ベリー)

価格：3,240円(税込)

内容：ティラミス 約75g×3個

いちごとラズベリーのティラミス 約80g×2個

糖質量：ティラミス1個(約75g)あたり、糖質4.1g(※8)

いちごとラズベリーのティラミス1個(約80g)あたり、糖質6.2g(※8)

(※8)エリスリトールを除く糖質量

【糖質約78％OFF】ティラミス(※9)(※9)一般的なティラミスの糖質量を75gあたり18.8gで算出(当社調べ)

北海道産マスカルポーネクリームのコクと、エスプレッソとカカオのほろ苦さが溶け合う、ここにしか無いティラミス。

エスプレッソとカカオマスを独自の配合で合わせ、米粉で作ったスポンジ生地にたっぷりと染み込ませました。

なめらかで濃厚なクリームが織りなす、上質な口どけが魅力です。

どなたにも喜ばれる、飽きのこないビターな大人の味わいに仕上げました。

【糖質約69％OFF】いちごとラズベリーのティラミス(※10)(※10)一般的なティラミスの糖質量を80gあたり20.1gで算出(当社調べ)

いちごとラズベリーを黄金比で合わせた甘酸っぱいベリーソースをアクセントに、希少な北海道産マスカルポーネと濃厚な平飼い卵を合わせた贅沢なティラミス。

マスカルポーネのまろやかさの中に、ベリーの鮮やかな香りと甘酸っぱさが広がり、ひと口ごとに気分まで軽くなるフルーティーな味わいが楽しめます。

詳細はこちら :https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000511

【バレンタイン2026】生ショコラ

価格：1,900円(税込)

内容：生ショコラ 約100g

糖質量：生ショコラ約100gあたり、糖質17.3g(※11)

糖質約65％OFF！(※12)

星付きホテルのレストランでシェフパティシエを務めた総料理長が作る、なめらかな口当たりとコク深い旨味の極上生ショコラ。

ピュアカカオマスにエリスリトール、生クリームのみで作りました。

余計な物を入れず、カカオの香りと旨味、なめらかな口当たりの良さを追求した一品です。

(※11)エリスリトールを除く糖質量

(※12)一般的なチョコレートの糖質量を100gあたり50gで算出(当社調べ)

詳細はこちら :https://www.recellaeats.jp/view/item/000000000512

リセライーツとは

「食」で未来をつくる。

こころもカラダもほっとするひと時を大切な人へ。

リセライーツでは、「飽食の現代に合わせた」ココロもカラダも喜ぶ美味しさを追求しています。

2013年より、オーガニックフードや糖質制限フード・スイーツを展開し、2020年に自社工房を開設。

合成着色料・保存料などの添加物を使わない、カラダに優しい食品をはじめ、低糖質や高たんぱく質などの質の高い食事をお届けすることで、美と健康、そして日々の生活をサポートします。

リセライーツ公式サイト :https://www.recellaeats.jp/

Recella Models(リセラモデルズ)とは

ドクターリセラ社員11名で構成された、美肌と美意識の持ち主であるインフルエンサーチームです。

InstagramやTikTokにて、役立つ美容情報を日々発信しております。

Instagram :https://www.instagram.com/recella_models/TikTok :https://www.tiktok.com/@dr_recella

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,376店舗(※13)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は91,434件(※13)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※14)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※13)2025年8月末時点

(※14)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/