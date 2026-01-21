「第74回別府大分毎日マラソン大会」への特別協賛について

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：高橋 薫、以下「当社」）は、2026年2月1日（日）に開催される「第74回別府大分毎日マラソン大会」に特別協賛いたします。

本大会は、マラソングランドチャンピオンシップシリーズの男子グレード1に指定されており、当社は、第64回大会（2015年）より、特別協賛をしています。第73回大会（2025年）では、地元の大分支社から総勢26名が、給水ボランティアとして大会に参加し、ランナーたちの挑戦をサポートしました。

今回の第74回大会は、愛知・名古屋2026アジア競技大会及びロサンゼルス2028オリンピック競技大会の日本代表選手選考会（男子）、第26回日本視覚障がい男子マラソン選手権大会でもあり、トップランナーによる熱い戦いが期待できると同時に、高い基準をクリアした市民ランナーが参加できる、魅力的で迫力ある大会です。

【大会概要】

■名称：第74回別府大分毎日マラソン大会

■日時：2026年2月1日（日）正午スタート

■コース：日本陸連公認別府大分毎日マラソン大会コース（42.195km）

■TV放送：2026年2月1日（日）11:50 ～ 14:24 （TBS系列28局ネット）

※本大会の詳細については、ホームページ（https://www.betsudai.com/）をご参照ください。

「第73回別府大分毎日マラソン大会」での給水ボランティアの様子

当社は本大会での給水ボランティアの参加等を通じて、地域活性化に貢献するとともに、目標に向かってチャレンジするすべてのランナーを応援いたします。