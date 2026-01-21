HTBがお届けする短歌番組「HTB歌会」2025年1月25日(日)深夜0時40分放送！

　日常のふとしたときめきや感情を五七五七七のわずか31音で表現する「短歌」が、SNSをきっかけに若い世代の間で静かなブームを呼んでいます。そんな短歌の奥深い魅力を伝える特別番組を1月25日(日)深夜0時40分からHTBで放送します。



　番組のベースとなるのは、去年9月に「HTB秋の大感謝祭」のステージイベントとして初開催された「第1回HTB歌会」。このイベントでは、「秋」をテーマにHTBのonちゃんアプリで短歌を募集し、視聴者から300を超える投稿が寄せられました。道内の人気歌人による講評を経て、「第1回HTB短歌賞」が決定。今回は、会場に来られなかった人のために、この熱気のこもった歌会のようすを地上波で放送します。


　なかでも特に優れた6首を厳選し、歌人ならではの鋭い視点で一首に込められた情景や心情をじっくりと紐解きます。短歌が持つことばの面白さと豊かさ、そして奥深い世界に誘う30分。短歌ファンはもちろん、初めてその魅力に触れる方にも“短歌の世界”を感じていただける番組です。



HTB歌会のようす(C)HTB

【番組概要】


■番組名　：HTB歌会


■放送日時：2026年1月25日(日)　深夜0時40分～1時10分（北海道ローカル）


■配　　信：地上波放送後にHTB公式YouTubeで配信予定　https://www.youtube.com/@HTB6CH


■出演者　：【出演】


　　　　　　山田航（歌人）


　　　　　　井口可奈（歌人）


　　　　　　初谷むい（歌人）


　　　　　　北山あさひ（歌人）


　　　　　　土屋まり（HTBアナウンサー）


　　　　　　【朗読】


　　　　　　林和人（HTBアナウンサー）


■スタッフ：ディレクター　武内一平


　　　　　　プロデューサー　浅野早也香