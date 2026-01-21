共育(トモイク)プロジェクト　西日本最大級の「マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2025」に出展しました

厚生労働省共育プロジェクト

厚生労働省の共働き・共育てを推進する広報事業「共育プロジェクト」は、10月25日（土）、

26日（日）にインテックス大阪5号館で開催される西日本最大級のイベント「マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2025」にてブース出展およびステージセミナーを実施しました。

本イベントには2日間で約17,000名のプレパパ・プレママ、子育て中のパパママ、ご家族等が来場。共育（トモイク）プロジェクトとしては、家庭向けイベントへの大規模出展は今回が初めてとなり、多くの来場者に子育て期の夫婦関係やコミュニケーションの重要性を届ける場となりました。

■ ステージセミナー「共に育てるための夫婦の会話術セミナー」

共育プロジェクトでは、10月25日（土）に「パパもママも笑顔になる！共に育てるための夫婦コミュニケーションと育児のコツ」をテーマに、セミナーを実施し、共育プロジェクトの推進委員をはじめ、臨床心理士と公認心理師の資格を持ち、首都圏公立学校のスクールカウンセラーや不妊カウンセリングに携わる古山あかり氏、フリーライターのヨッピー氏を招き、それぞれのアングルからの講演を行いました。

来場者が当日から取り入れられる夫婦のコミュニケーションの工夫、無理しすぎない育児ハック

を紹介し、多くの方に聴講いただきました。当日のセミナー動画は、YouTubeで公開中です。

https://youtu.be/C2N206pP8Gk

■ ブース出展の様子

共育（トモイク）プロジェクトのブースでは、家事・育児に関する夫婦間のギャップを可視化するコンテンツや自治体ごとの子育て支援情報を紹介しました。来場者は、自身の家事・育児の負担感とパートナーの想定を比較でき、多くの方が「わかっているつもりだった」「ズレに気づくことができた」といった反応を寄せました。

■ チラシ配布・アンケート実施

プロジェクトの取り組み紹介に加え、来場者の課題意識を把握するアンケートを実施。今後の事業の検討において活用予定です。

「共育(トモイク)プロジェクト」とは・・・

「共育(トモイク)プロジェクト」は、共働き・共育ての推進のため、「職場」や「家庭」におけるいわゆる“ワンオペ”の実態を変え、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「共に育てる」に取り組める社会を目指す、厚生労働省の広報事業です。特に、”企業”へのアプローチを主軸に、雇用環境・職場風土の改善等、多くの企業が「共育て」しやすい環境作りに積極的に取り組めるよう、普及啓発活動を展開していきます。

共育プロジェクトWEBサイト https://tomoiku.mhlw.go.jp/