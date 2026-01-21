鳥グッズ即売会では日本最大規模の出展者数！鳥フェス浅草2026開催決定♪

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、今月末に日本を代表する観光地「浅草」にて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”「鳥フェス浅草2026」（主催：ことりカフェ）を開催いたします。今年もさらにスケールアップして、約200のクリエイター＆ことり雑貨が大集合する他、飼育用品メーカーも各社出店しますので、愛鳥さんのお土産も。見ごたえたっぷりの2日間、浅草観光とともに満喫してください。

ＢＩＲＤＳＴＯＲＹイラストのイメージイラストのスタッフＴシャツも販売♪

日時

2026年

1月31日（土） 12：00～17：00

2月1日（日） 10：00～15：00

会場

〒111-0033 東京都台東区花川戸2-6-5

東京都立産業貿易センター台東館 6F・7F

https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/taito/

入場料 500円 ※小学生以下は無料 ※特典Ａ５サイズのクリアファイル

★当日6階受付にて販売します。お支払い方法：現金のみ

ゲスト

ふろしき文鳥・細川博昭先生・ことりのおうち・クックハウス

協力

ことりすまいる・ことのわ・豊栄金属工業・TOMOYAMASHITA DESIGN STUDIO.

コトリアーケード・とりずむ・野澤ファミリー

イラスト制作 BIRDSTORY

ワークショップやボードゲームの体験、獣医師による相談会もございます。特典はコトリアーケードさんイラストのクリアファイル。※無くなり次第、他の絵柄になります。