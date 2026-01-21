ヘンケル、創業150周年となる2026年のアニバーサリーイヤーがスタート

ヘンケルジャパン株式会社- ヘンケルは今年、「Future? Ready! 」を合言葉に創業150周年を祝うとともに、先駆者精神、イノベーション、そして責任ある取り組みをさらに強化していきます。- この記念すべき1年間を通じ、社員の功績を称え、特典を提供すると同時に、世界各地でさまざまな取り組みやイベントを展開する予定です。

今年、ヘンケルは特別な節目を迎えます。1876年9月26日、フリッツ・ヘンケルによって創業された同社は、150年の歴史を通じて成長を遂げ、現在では70カ国以上で約47,000人の社員を擁するグローバル企業へと発展しました。

2026年のアニバーサリーイヤーは、「Future? Ready! 」を合言葉に掲げています。地政学的緊張、技術変革、不確実性の高まりに困難を強いられる環境下においても成功への歩みを止めないという、ヘンケルの確信を表明する言葉です。当社の150年の歩みの中心には、創業以来ヘンケルを形づくってきた先駆者精神、イノベーション力、そして責任ある姿勢という価値観があります。

ヘンケルの株主委員会および監査委員会の会長を務めるジモーネ・バジェル-トラー博士は、「150周年は、ヘンケルの歴史において重要な節目となります。これは継続性、先駆者精神、そして現状にとどまることなく常に変革を模索する勇気を象徴しています。家族経営の企業として、私たちは社員、社会、そして次世代への責任を担っています。世界中の社員がヘンケルの企業精神を日々体現し、次の世代へと継承し続けていることを誇りに思います。ヘンケルの企業目的は、私たちの信念を明確に言い表しています。それは、先駆者精神と起業家精神を通じて価値を創出し、前向きな影響を生み出すこと、そして常に現在と未来の世代のウェルビーイング（幸福）を念頭に置くことです。私たちはこれを『Pioneers at heart for the good of generations』と表現しています。この企業目的こそが、私たちがこれからの未来を見据える上で大きな自信と信頼を与えてくれるのです」と述べています。

ヘンケル最高経営責任者のカーステン・クノーベルは、「この特別な周年を機に、私たちはヘンケルがもつ優れた能力と人材、イノベーション力、企業文化への確信を改めて表明したいと思います。『Future? Ready! 』を合言葉に、わたしたちの記念の年が始まります。大きな誇りを胸に長い歴史を振り返るとともに、確信を持って未来への道のりを見据える1年となるでしょう。この記念すべき年の中心は、世界中で働く社員一人ひとりです。彼らこそがヘンケルの成功に欠かせない存在だからです。そのため、社員持株制度における優遇措置や特別休暇の付与といった具体的なベネフィットに加え、9月の創業記念日に向けた世界各地で開催されるさまざまなイベントへの社員の積極的な参加を促していきます」と述べています。

人と人をつなぐ150周年：ヘンケル社員への特典

社員持株制度の一環として、ヘンケルは2026年限定の特典を参加者全員に提供します。各社員の投資額に対し、会社が41%を上乗せすることで、ヘンケルの事業成功に向けた社員の参画意識を高めます。つまり、100ユーロ分の自社株を購入した社員は、141ユーロ相当の株式を受け取ることになります。さらに今年は世界の全社員を対象に、各自の誕生月に特別休暇が1日付与されます。

2026年は世界各地の拠点において、ヘンケルのこれまでの道のりと未来への展望をつなぐ特別な祝賀行事やアクティビティが開催されます。最大のハイライトは、創業日である9月26日です。

伝統と未来との出会い：ヘンケル150年の歴史を振り返る

1876年にドイツのアーヘンで小さな洗剤メーカーとして創業したヘンケルは、その後Loctite（ロックタイト）、Persil（パーシル）、Schwarzkopf （シュワルツコフ）など数々の有名ブランドを擁して市場をリードするグローバル企業へと進化を遂げました。現在、ヘンケルの年間売上高は210億ユーロを超え、社員数は世界全体で約47,000名を擁しています。

学術的観点から見たヘンケルの企業史が、著名な歴史学者ヨアヒム・ショルティゼック博士の独立研究による著書『Henkel - From Detergent Manufacturer to Global Company』にまとめられています。ドイツ語版は2026年1月30日、英語版は同年春に刊行予定です。さらに詳しい情報と画像、デジタル版『ヘンケルの歴史年表』はこちらをご覧ください。https://www.henkel.com/press-and-media/facts-and-figures/150-years-of-henkel