デンマーク・コペンハーゲン発のデザインスタジオ FRAMA の展覧会がVacant/Centre (東京) にて開催中

株式会社VACANT

Vacant/Centre (東京・渋谷) にて、デンマーク・コペンハーゲンを拠点とするデザインスタジオ FRAMA(https://framacph.com/) によるインスタレーション展示「FRAMA VISITS VACANT」が開催中。

家具、ライフスタイルオブジェクト、セルフケア、フレグランスに至るFRAMAのプロダクトラインを、インスタレーション形式で紹介します。Vacant のギャラリースペースにて、プロダクトを空間全体で体験できる展示構成となります。展示されている家具はすべてオーダーが可能で、日本では触れる機会の少ない彼らの家具をはじめとするプロダクトを実際に体感できる、貴重な機会となります。

会期中は、Vacant/Centre内のストアスペースで、オリジナルプロダクトVacant/Multiple(https://www.vacant.vc/multiple)や、過去展示作家の作品などに加えて、FRAMAの商品を販売致します。

また、1月19日までコペンハーゲンの FRAMA Studio Store に併設するカフェ Apotek 57(https://framacph.com/blogs/stores/apotek-57) のポップアップも同時開催。Vacant/Centre内 Kitchenスペースにて、ヘッドシェフ Chiara Barla による同店のシグネチャーメニューや、コーヒーブランドLa Cabra(https://www.instagram.com/lacabracoffee/)のコーヒーを提供します。

本展は、2025年8月に FRAMA Studio Store (コペンハーゲン)で開催された「VACANT VISITS FRAMA “Unwrapped”(https://www.vacant.vc/page/works/unwrapped)」 をはじめ、FRAMA本店セルフケアセクションの照明デザイン(https://www.vacant.vc/page/works/migratinglight)や、昨年オープンしたFRAMA渋谷PARCO店のユニフォーム制作などに続く、FRAMAとVacant による継続的な協働プロジェクトの一環です。

デンマークに息づくクラフトマンシップと、Vacantが探求する場づくりの思想が交わる本展に、是非お立ち寄り下さい。

Ratio Side Table

Farmhouse Trestle Table

Dining Essentials

VACANT VISITS FRAMA “Unwrapped”

〈Exhibition〉

“FRAMA VISITS VACANT”

2026.1.18 sun - 2.16 mon

金 - 月オープン | Open Fri - Mon

13:00 - 18:00

at Vacant/Centre (東京都渋谷区元代々木町27-6)

https://www.vacant.vc/page/centre/framavisitsvacant

〈Pop-up Cafe〉

“Apotek 57 at Vacant”

with Chiara Barla

2026.1.16 fri - 1.19 mon

11:00 - 15:00

at Vacant/Centre | Kitchen space (東京都渋谷区元代々木町27-6)

FRAMA

2011年、デンマーク・コペンハーゲンで創立。

クリエイティブディレクター・Niels Stroyer Christophersen を中心に、家具・照明・フレグランスなどのプロダクトデザインやインテリアの設計など、マテリアル、シンプルな幾何学、普遍的な美しさにフォーカスし、ライフスタイルにまつわるデザインやプロデュースを行うデザインスタジオです。

https://framacph.com/

https://www.instagram.com/framacph/

Vacant

Vacantは、永井祐介によって設立されたクリエイティブ・プラクティスです。〈文化空間学/Cultural Placeology〉という独自のコンセプトを軸に、文化を介して「空間」が「場」へと変わるプロセスを探求しています。活動は、Centre(空間)/Multiple(プロダクト)/Works(その他)の3領域を横断し、多様な〈場づくり/Placemaking〉を実践しています。特にCentreでの展示では、作品と観る人が場を共有し、新たな文化的循環の「きっかけ」となる体験を生み出しています。

https://www.vacant.vc/

https://www.instagram.com/vacant.vc/