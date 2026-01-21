【S TOKYO×J‐EN TOKYO】INTERNATIONAL NEW YEAR PARTY開催!! 西麻布S TOKYO2025年1月24日（土）19:00～23:00

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社（本社：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3、代表取締役社長 蘆川 聡）は、2026年1月24日（土）、東京・西麻布のラグジュアリーベニュー『S TOKYO』(所在地 : 東京都港区西麻布4-10-6 NTビル B1)にて、2026年の幕開けを飾る国際交流型イベント『S TOKYO × J-EN TOKYO INTERNATIONAL NEW YEAR PARTY』を開催いたします。

【『S TOKYO × J-EN TOKYO INTERNATIONAL NEW YEAR PARTY』開催】

本イベントは、日本にいながら海外セレブリティパーティーの空気感を体感できる、華やかで開放的なニューイヤースペシャルナイト。新年のスタートにふさわしい、音楽・ファッション・カルチャーが融合した一夜をお届けします。

-イベント概要-

今回のドレスコードは GOLD。

ゴールドカラーを取り入れたファッションで参加することで、会場全体に一体感と華やかさを演出します。

ゴールドアイテムは、ご自身での持参 / 会場で用意されるアイテムの使用どちらでも参加可能。

初参加やお一人様でも自然に溶け込める空気感づくりを大切にしています。英語が話せない方のご参加も大歓迎です!!

出演アーティスト

■ SPECIAL GUEST DJ

DJ PEACH

日本No.1女性DJとして国内外で高い評価を受ける DJ PEACHが、本イベントのスペシャルゲストDJとして登場いたします。

-DJ PEACH Profile-

・ DJANE MAG JAPAN 女性DJランキング 2022 - 第1位

・DJANE MAG ASIA TOP50 2023 - 第16位





海外クラブ・フェス出演実績

・IT’S THE SHIP（世界最大級クルーズフェス）

・VOID WATER FEST

・VOID Club Bangkok（International Resident DJ）

・OKADA MANILA

…and More!

国内の主要クラブ出演実績

WARP / WOMB / V2 TOKYO / OWL



音楽チャート実績

・『GREATEST DANCEMUSIC PARTY mixed by DJ PEACH』

→ iTunesダンス/アルバムチャート1位

・『PEACH THE MEGA MIX』

→ LINE MUSIC総合TOP100 1位

・その他リリース作品も続々チャートイン

【S TOKYOとは】

東京のナイトシーンにおける“新しい大人の遊び場”として、最高峰のドリンク体験と空間演出を提供するべく2024年に産声を上げたS TOKYO。

『都会の夜を、感性で味わう。』をコンセプトに、西麻布の洗練と国際的な感性を融合したラグジュアリー・バー。ドリンクでは、季節やストーリーに合わせたオリジナルカクテルの提供や、自社ワイナリーである中伊豆ワイナリー シャトーT.Sのワインを中心にソムリエ厳選のラインナップをご用意。

西麻布らしい落ち着きと国際的ラウンジの華やかさを融合したこだわりの空間演出に加え、週末にはDJ PLAYによる音の演出も。まさに五感を刺激する特別な夜を体感していただける空間です。

年始の特別な一夜を、S TOKYOで。EDM / Mainstream / Techno / Hardstyleを軸とした選曲でフェスティバルさながらの高揚感と、フロアを一体化させるエネルギッシュなプレイが、新年の夜を熱く彩ります。

今後もより良いサービス、お楽しみ頂けるコンテンツをお客様へご提供するべく店舗運営に励んで参ります。

【『S TOKYO × J-EN TOKYO INTERNATIONAL NEW YEAR PARTY』詳細】

イベント開催日 : 2026年1月24日(土) 19:00～23:00

【出演者】

DJ PEACH

【料金体制】

男性：\3,000（1ドリンク付）

※Instagramフォローで \2,500

女性：\2,000（1ドリンク付）

※Instagramフォローで \1,500





※VIP テーブルのご用意もございます。(店舗電話番号までお問い合わせくださいませ。)

所在地 : 東京都港区西麻布4-10-6 NTビル B1

電話番号 : 03-6427-7097

席数： 34席（テーブル20席 / カウンター8席 / 個室6席）

営業時間：月～土 19:00 - 00:00 (日曜定休)

店舗ページ : https://s-tokyo.jp/

【S TOKYO 運営】

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

〒182-0021

東京都調布市調布ヶ丘3-6-3

【ホームページ】

https://nakaizuwinery.com/