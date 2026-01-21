【1/20より】「【福井県】最大1500万円(補助率2/3)＆事前着手可 ″中小企業設備投資補助金″」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

福井県の「中小企業設備投資補助金」の公募が開始します！

申請期間：令和8年1月19日～2月27日

事業実施期間：令和8年1月19日～12月31日

生産性向上や省力化等に資する設備投資に対して、最大1500万円(補助率2/3)を補助します。

しかも、申請前の事前着手も対象となります。

申請資格

以下、全てに該当する方

・福井県内に事業所を有する中小企業者および小規模企業者であること。

・「パートナーシップ構築宣言」登録企業であること。

・付加価値を高めるための事業計画を商工会議所と一体となって作成していること。

申請要件

・従業員を5人以上雇用

・付加価値額を年率7.5％以上増加

・一人当たりの平均給与支給額を前年同期間（2ヶ月間）と比較して年率8.0％以上増加

対象経費

・機械装置、器具、備品、ソフトウェア、情報システム等の購入、製造、改良、据付、修繕又は借用等に要する経費

・設備投資にあわせて必要な 建物費/技術導入費/専門家経費/運搬費

補助額

補助率：2/3

補助上限額：1,000万円 (下限：500万円)

製造業の場合：1,500万円 (下限：500万円)

