親子イベント「英語であそぼ」2/7開催！Kid’s&More瀬田保育園で英語デビュー

『Kid’s & More瀬田保育園（滋賀県大津市／運営：社会福祉法人 檸檬会）』は、外国人講師が子ども一人ひとりに合わせた英語でコミュニケーションを取っています。この度、2026年4月入園を検討するご家庭向けに、親子で参加できる英語体験イベントを、2026年2月7日（土）に開催します。園で実際に行っている英語あそびやストーリータイムを親子で体験できるほか、園内見学やご希望者向けの入園説明も実施。園の雰囲気や日常の保育を知り、入園後の生活を具体的にイメージしていただける機会です。

■ Kid’s&More瀬田保育園について

Kid’s&More瀬田保育園は、2019年4月に開園した、社会福祉法人檸檬会が運営する企業主導型保育園です。「英語を学ぶ」のではなく、「英語のある環境で生活する」ことを大切にし、子どもたちが日常の中で自然に英語と日本語の両方に親しめる保育を行っています。

“人とのつながり、社会とのつながり”を育むことを大切にし、英語と日本語をバランスよく吸収しながら、自然に言語のスイッチを切り替えられる力の土台づくりを目指しています。そのため、基本的には毎日、英語に触れる時間「EnglishTime」を設け、英語あそびやゲーム、ストーリータイムなどを通して、無理なく英語に親しめる環境を整えています。

また、少人数制の小さな保育園だからこそ、子ども一人ひとりの気持ちや発達段階に寄り添い、保育士と英語講師がゆったりと、丁寧に関わることを大切にしています。言語の習得だけでなく、安心できる人間関係の中で「やってみたい」「伝えたい」という気持ちを育む、心の成長を重視した保育を実践しています。

■ 園の日常を親子で体験できる、英語イベントを開催

本イベントでは、園で実際に行っている英語あそびやストーリータイム、フリープレイなどを、親子で一緒に体験していただけます。

「どんな雰囲気の園なのか」「子どもは英語の環境になじめそうか」といった疑問や不安を、実際の体験を通して解消していただける内容です。

当日は園内見学も実施し、希望される方には入園に関する説明も行います。2026年4月入園を検討中のご家庭にとって、園選びの具体的な判断材料となる機会です。

■ イベント概要

名称

えいごであそぼ♪ 親子英語体験イベント

日時

2026年2月7日（土）10:15～（約45分）

対象

現在２歳児のお子さまと保護者さま（※2022年4月2日～2023年4月1日生まれのお子さま）

募集組数

先着５組（参加費無料）

場所

Kid’s&More瀬田保育園（滋賀県大津市大萱1-16-4）

内容（予定）

・英語あそび（ゲーム・ストーリータイム・フリープレイ）

・園内見学

・入園説明（※ご希望者のみ）

申込フォーム：https://forms.gle/zS4g7HZiq2atCNjC8(https://forms.gle/zS4g7HZiq2atCNjC8)

※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。

Kid’s&More瀬田保育園

住所：滋賀県大津市大萱1-16-4

WEBサイト：https://www.lemonkai.or.jp/school/preschool/pre-seta/

運営法人：社会福祉法人 檸檬会

社会福祉法人 檸檬会

「レイモンドほいくえん」や「れもんのこほいくえん」などの保育施設、英語事業や放課後児童クラブを運営。また、障がい福祉事業では児童発達支援、就労支援、グループホームなどを運営。

さらにグループビジョンである「ソーシャルインクルージョンの実現」を目指し、奈良県の大学跡地を利活用し、「ここで働き、学び、遊び、暮らす。すべての人が躍動できる社会」をコンセプトとした、教育と福祉の総合コミュニティ「ソーシャルインクルージョンヴィレッジ」を2023年にオープン。

12都府県であわせて80施設以上を運営し、事業を通して社会課題の解決に取り組んでいます。事業を通して新たな社会価値を創造し、たくさんの方が手を取り合える社会づくりを目指しています。



法人名：社会福祉法人 檸檬会（れもんかい）

代表者：理事長 前田 効多郎

法人本部：和歌山県紀の川市古和田240

本部：和歌山、東京、大阪、奈良

設立：2007年2月

職員数：1995名（2025年10月現在）

WEBサイト：https://global.lemonkai.or.jp/