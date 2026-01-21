【ＢＳ日テレ】俳優・財前直見、60歳の還暦を「なおみ農園」でお祝い！JPが初上陸＆独占ロングインタビューで語る“これからの人生”とは？1月22日（木）よる10時放送

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで毎週木曜よる10時から放送中の、俳優・財前直見のリアルな田舎暮らしに密着する番組『なおみ農園』。2026年1月22日（木）の放送は、1月10日に還暦を迎えた財前を祝う「還暦バースデースペシャル」をお届けします。大分・なおみ農園に初登場のJPによるお祝いや、スタッフが仕掛けたハプニング満載のサプライズ、そして財前家秘伝の還暦グルメが続々登場。さらに、60歳という節目を迎えた今の心境を赤裸々に語る独占インタビューも必見です。

■SNSでも話題！財前直見の還暦を「なおみ農園」ファミリーが全力祝福

今年1月10日に還暦を迎え、自身のInstagramでの“還暦投稿”も大きな反響を呼んでいる財前直見。今回の『なおみ農園』は、そんな彼女の門出を祝う特別企画「なおみさん還暦バースデースペシャル」を放送します。

番組のナレーションを務めるものまねタレントのJPが「なおみ農園」に初上陸！財前を驚かせるべくスタッフが用意したサプライズ企画では、まさかの予想外なハプニングが発生!? 爆笑と和やかな空気に包まれた、財前家ならではの“還暦の一日”を追いかけます。

お雑煮と押し寿司甘酒

■財前家オリジナルの“還暦グルメ”「甘酒・お雑煮・押し寿司」に舌鼓

番組恒例の「食べるお楽しみ」も、今回は特別仕様。財前家オリジナルの甘酒や、お祝いの席に欠かせないお雑煮、そして目にも鮮やかな押し寿司が登場します。15年以上前から大分でスローライフを実践してきた財前ならではの、知恵と愛情が詰まった料理の数々は必見です。

■【独占インタビュー】これまでの60年、これからの人生

番組後半では、いつもの農園の風景から一転、落ち着いた雰囲気の中での独占インタビューを敢行。女優として、そして母として歩んできた60年の半生を振り返ります。 「還暦を迎えた今、素直に思うこと」 「これからの人生をどう生きていきたいか」 普段は見せることのない、財前直見の本音が語られる貴重なひとときとなります。

【番組概要】

番組名： なおみ農園

放送日時： 2026年1月22日（木）よる10時～10時30分

放送局： ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

出演者： 財前直見、JP、原沙知絵（ナレーター）

番組内容： 故郷・大分でスローライフを実践する女優・財前直見ファミリーに完全密着。台本なし、企画なしの“ありのままの財前ライフ”を届けるライフスタイル番組。

公式サイト： https://www.bs4.jp/naominouen/