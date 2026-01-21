53歳になったさとう珠緒、“結婚したい芸能人”を実名告白＆衝撃の酒癖も明かす　最上もが、愛娘との2ショットを公開！アイドル時代の“酒の失態”も告白「スタッフにキス」『愛のハイエナ season5』#3

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#3を2026年1月20日（火）よる11時より放送いたしました。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■山本裕典「心が痛ぇんだよな」敵意むき出しのホストと激突で限界吐露…ホストクラブ改革2日目で怒りと葛藤が爆発！

1月20日（火）放送の#3では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第2弾を放送。今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の店舗改革に挑んでいます。

出勤2日目となる今回、山本は“ともに接客するホストたちと絆を深める”ことを目標に、初回接客で順調に指名を獲得していきます。中には、山本に敵意を向ける最強ホスト・平良翔太や、早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤトとともに指名された卓も。しかし、山本は敵対するホストがいる卓には足が遠のき、居心地のいい卓を優先します。そんな山本に逆巻アヤトの不満が爆発。シャンパンコールで山本を呼び出した逆巻アヤトは、「周りが見えてなさすぎる」「普通に邪魔だから来ないでほしい」と自分の感情を優先する山本に痛烈なダメ出しを浴びせました。すると山本は「じゃあ辞めるよ」と吐き捨て、その場を後に…。山本に期待を寄せるホスト・奏斗とSORAの説得で踏みとどまった山本でしたが、再びアヤトが「お前変わんねぇな」と山本に噛み付き、山本も「お前触んな！手出るぞ」「ガキが！」と怒りが再燃。出勤2日目にして我慢の限界を迎えた山本は、「どんなことがあっても逃げちゃダメ」と諭す軍神の言葉を受け、「クソだりぃもん」「心が痛ぇんだよな」と、苦しい心境と吐露しました。果たして、店舗改革の行方は…？

■53歳になったさとう珠緒、“結婚したい芸能人”を実名告白「1周回って…」

最上もが、愛娘との2ショットを公開！ニューヨーク・屋敷もしみじみ「大人になってるわ」

スタジオでは、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがが登場。現在4歳の娘を持つ最上は、愛娘との2ショット写真を公開し、子育てについて、「私が健康になりました」「早寝早起き、食生活（が変わった）」と明かしました。「今まで自炊してなかったけど、全部自炊」と語った最上に、ニューヨーク・屋敷は「最上もが大人になってるわ」としみじみコメントしました。さらに、最上は自身の体系について「今日もジム行ってから来た」「お尻垂れてきたなと思って筋トレ」と語り、母になっても変わらぬ美貌の秘訣を明かしました。

さらに、今年53歳になったさとうも変わらぬ美貌で登場しました。さらば青春の光・森田は、さとうがかつて出演していた番組『ギルガメッシュないと』を回顧し、「めっちゃエロい人と思ってた」と印象を告白。しかし、さとうは「わたし、本当にエロくないんですよ（笑）」「アドリブなし、台本通り」と当時の印象をピシャリと否定しました。さらに、屋敷から結婚について聞かれると「いつかするかなと思っていたけど、全然しない」と語ります。「どんな人がいいですか？」という質問に、さとうは「1周回って…みうらじゅんさん」と回答。ニューヨーク・嶋佐は「どこからスタートしたの？まずみうらじゅんからスタート？」と思わずツッコミを入れる場面もありました。

■さとう珠緒、「気がついたらおじさんと」「酔うとマッサーとか」衝撃の酒癖告白

最上もが、アイドル時代の“酒の失態”を告白「スタッフにキス」「ドラマの共演者にも」

また、酒にまつわるトークでは、「お酒は弱いけど大好き」と語るさとうが衝撃の酒癖を告白。「酔うと知らない人と仲良くなっちゃう」と明かしたさとうは、「前に女の子と2人旅をして、気がついたらおじさんと3人旅になっていた」と驚きのエピソードを披露。「いまだに1人で飲みに行くと、隣のおじさんとかおばさん、誰でも話しかけて2軒目行っちゃったり…」と語ったうえ、酔うと「マッサージとかしたくなる」と特殊な酒癖も暴露。MC陣は「最高じゃないっすか」と爆笑しました。

さらに最上も「アイドル時代ですけど、飲むと女性スタッフにキスしていました」と告白。「ドラマの共演者の方とかも、ほっぺにチューしている写真が残っていました」と振り返った最上に、嶋佐は「この2人で飲んだらとんでもないことになる」「かたやキスして、かたやマッサージして」とまとめ、笑いを誘いました。

■ABEMA『愛のハイエナ season5』 概要

#3見逃し配信URL：https://abema.go.link/dLI6Z(https://abema.go.link/dLI6Z)

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

スタジオゲスト：

さとう珠緒

最上もが

蓮実クレア

美谷朱音

