サロンホール「La Salle F」（東京・広尾）がオープン1周年記念イベント「The Piano Week with かてぃんピアノ」を開催。角野隼斗氏の「かてぃんピアノ」を展示し一般開放！

2025年1月に東京・広尾に開設された多目的サロンホールLa Salle F（ラ・サール エフ）は、オープン1周年を記念し、特別イベント「The Piano Week with かてぃんピアノ」を2026年3月20日（金・祝）～23日（月）まで開催いたします。

La Salle F角野隼斗アップライトピアノプロジェクト

本企画では、世界的に活躍するピアニスト・角野隼斗（かてぃん）氏が主宰する「角野隼斗アップライトピアノプロジェクト」に参画し、角野氏がツアーで使った特別仕様のスタインウェイ製アップライトピアノをホール内に展示、一般の方に開放するほか、当ホールのグランドピアノの解体ショーや、若手ピアニストたちによるジョイントコンサート（3/21重森光太郎×山本悠流・3/23稲沢朋華×中島結里愛）を開催し、ピアノウィークにふさわしく、ピアノの様々な魅力、多彩な音色に触れていただける機会を提供いたします。

オープン1周年という節目に、年齢や経験を問わず、誰もが自由にピアノに触れ、音楽の楽しさを体感していただきたい、という当ホールの想いをこめて開催する記念イベントです。

■「The Piano Week with かてぃんピアノ」開催概要

開催期間：2026年3月20日（金・祝）～23日（月）

イベント内容：

▪3月20日（金・祝）～23日（月）かてぃんピアノ一般開放（無料・一部中学生以下限定枠あり）

▪3月21日（土）調律師によるグランドピアノ解体ショー（有料・中学生以下対象）

▪3月21日（土）重森光太郎×山本悠流 ジョイントコンサート（有料）

▪3月23日（月）稲沢朋華×中島結里愛 ジョイントコンサート（有料）

詳細は下記URL参照：

https://sites.google.com/view/lasallef1st/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

後援：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会

■「La Salle F」について

資生堂創業家会社・福原グループが代々大切にしてきた「文化と芸術が人と社会を豊かにする」という考えのもと、その理念を具現化する取り組みとして2025年1月東京・広尾に開設したサロンホール。

1919年開廊当初の資生堂ギャラリーをオマージュした空間は、楽器の響きを最大限に活かす設計。

クラシックを中心に様々なジャンルのコンサートのほか、講演会、セミナー、ケータリングを入れたパーティーなど多目的な利用が可能。

所在地：東京都渋谷区広尾5-19-8 FIビル3F

代表：福原和人（株式会社アスム 代表取締役）

席数：82-90席（全席可動可能）

ピアノ：フルコンサートグランドピアノ スタインウェイ＆サンズ D-274（ハンブルグ製）

▪HP

https://lasalle-f.com/

▪Instagram

https://www.instagram.com/la_salle_f/

▪LINE

https://lin.ee/ZTjMVop

■「角野隼斗アップライトピアノプロジェクト」について

ピアニストの角野隼斗（かてぃん）氏が、自身の全国ツアーで使用した特別仕様のスタインウェイ製アップライトピアノを全国の企業や団体に無償で貸し出すプロジェクト。音楽の楽しさを次世代の子どもたちに伝えることやグランドピアノの代替品とされがちなアップライトピアノならではの、「私的で親密な音色」や「自分との対話」という価値を広めることを目的としている。

https://cateenup.piano.or.jp/

■出演者について

▪重森 光太郎 (しげもり こうたろう) ピアニスト

2000年生まれ。2022年ロン＝ティボー国際コンクール第4位、2025年ヴァンクライバーン国際ピアノコンクール本大会出場。その他受賞多数。これまでに東京フィルハーモニー交響楽団、セントラル愛知交響楽団、オーケストラアンサンブル金沢、パリギャルド・レピュブリケーヌ管弦楽団等と共演。また2024年から2025年にかけて計6回に渡り「ピアノの本」にて留学日誌を執筆するなど多方面に活動している。現在パリエコールノルマル音楽院（奨学生）並びに桐朋学園大学ソリストディプロマコース（特待生）に在学中。2023年度江崎スカラシップ奨学生。2024年、2025年度ロームミュージックファンデーション奨学生、江副記念リクルート財団第53回奨学生。

▪山本悠流（やまもと ゆうり）ピアニスト

2000年生まれ。これまでに、ピティナ・ピアノコンペティション特級銀賞、Shigeru Kawai国際ピアノコンクール第4位、浜松国際ピアノアカデミーコンクール・モストプロミッシングアーティスト賞、大阪国際音楽コンクール・リサイタル部門第2位、ショパン国際ピアノコンクールinASIAプロフェッショナル部門銅賞を含む数々の賞を受賞。これまでにドナウ交響楽団、藝大フィルハーモニア管弦楽団と共演。東京藝術大学を卒業し、現在同大学院修士課程に在籍中、有森博氏に師事。

▪稲沢朋華（いなざわ ともか）ピアニスト

2004年生まれ。2025年、第49回ピティナ・ピアノコンペティション特級グランプリ、聴衆賞。これまでにピティナG級ベスト5賞、Pre特級銀賞、堺国際・東京国際ピアノコンクール各第1位など入賞。ラ・フォル・ジュルネTOKYOや大阪・関西万博ポーランドパビリオン、日本フィル×ピティナ公演（サントリーホール）などでコンチェルト共演。現在、ピアノを有吉亮治氏に師事。桐朋学園大学音楽学部4年在学中。

▪中島 結里愛（なかしま ゆりあ）ピアニスト

2009年生まれ。岡山県出身。9歳より くらしき作陽大学のプログラムによりモスクワ音楽院教授の指導を受ける。2024年ショパン国際ピアノコンクール in Asia プロフェッショナル部門にて銀賞を史上最年少受賞。2025年ショパン国際ピアノコンクール 本大会に史上最年少で出場。これまでに日本、イタリア、ポーランドでオーケストラと共演。現在、東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年に在学、萩原麻未氏に師事。

