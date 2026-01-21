株式会社日立製作所(以下、日立)は、三菱電機ビルソリューションズ株式会社(以下、三菱電機ビルソリューションズ)との合弁会社である三菱日立ホームエレベーター株式会社(以下、三菱日立ホームエレベーター)について、このたび、日立が保有する全株式を三菱電機ビルソリューションズに譲渡することを決定し、株式譲渡に関する契約を同社と締結しましたので、お知らせします。2027 年 3 月期第 1 四半期中に本株式譲渡を実施する予定です。

日立は新経営計画「Inspire 2027」において、キャッシュフロー強化やキャピタルアロケーション最適化、そしてポートフォリオ改革を加速するとともに、グループ全体で「真のOne Hitachi」を実現し、企業価値のさらなる向上をめざしています。本株式譲渡を通じて、日立はエレベーター事業において、標準型「アーバンエース HFシリーズ」やオーダー型に経営資源を集中し、建物内のスムーズな移動という基本機能に加えて、日立グループのAIやデジタル技術を活用した付加価値のさらなる向上に取り組みます。具体的には、エレベーターから生成される稼働データや過去30年にわたる点検記録などのドメインナレッジを活用し、先進AIを組み合わせた次世代ソリューション群「HMAX for Buildings : BuilMirai(ビルミライ)」を通じて、メンテナンス品質の向上やオペレーションの効率化を推進していきます。

なお、本株式譲渡による、日立の連結業績への影響は軽微です。

現在、日立および株式会社日立ビルシステム(以下、日立ビルシステム)が納入し、保全契約を締結しているホームエレベーターについては、契約満了まで引き続き日立ビルシステムが責任を持って対応します。

日立のCIセクターでは、プロダクトの豊富なインストールベース(デジタライズドアセット)のデータにドメインナレッジと先進AIを組み合わせた産業分野向け次世代ソリューション群「HMAX Industry」を、成長産業へ水平展開する「Integrated Industry Automation」に注力しています。日立ビルシステムはCIセクターの一員として、HMAX for Buildings : BuilMiraiの提供を通じて、フロントラインワーカーの現場を革新するとともに、人々のウェルビーイングの向上に貢献します。

