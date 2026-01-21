ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、世界最高峰の光学性能を誇る「スワロフスキー・オプティック」より、同社初の防振機能を備えたフィールドスコープ「AT BALANCE 18-45×65」および「ST BALANCE 14-35×50」を発売いたします。https://swarovskioptik-j.jp/news/202601_at-st-balance/

携帯性に優れた一体型フィールドスコープ「ATC／STC」のコンセプトを継承したコンパクトなボディに強力な防振機構を搭載。これまで三脚なしでは困難だった45倍（STは35倍）という高倍率での観察を手持ちで可能にするという、探鳥のスタイルを大きく変えるオンリーワンのスコープです。三脚使用時でも、風や操作による微細な揺れをシャットアウトし、極めてクリアな視界を提供。アングルタイプの「AT BALANCE」と、ストレートタイプの「ST BALANCE」の2タイプをラインナップしています。

■SWAROBALANCE による常に安定した視野毎秒1000回以上の計測でレンズの位置を連続的に調整し、わずかな手の動きさえも即座に補正。その結果、きわめて低遅速なブレ補正を実現し、補正特有の不快な違和感のない安定したクリアな視界を提供します。

■SWAROVISION テクノロジーによる妥協のない光学性能フィールドフラットナーレンズを採用したSWAROVISION テクノロジーは、視野の湾曲を補正し、優れた周辺シャープネスを実現します。これにより、視野の中央から周辺までシャープな画像が維持されます。映像の中で視線が動いてもフォーカスを合わせる必要がなく、細部まで鮮明に見ることができます。レンズ上の特殊コーティングと不活性ガス充填の組み合わせにより、色の忠実性が保たれます。

■精密な技術と堅牢製の両立、インテリジェントな電源管理光学系と防振性、ふたつの精密技術を内蔵し長期にわたる信頼性を確保するために、耐久性にすぐれたアルミニウム製ハウジングを採用。ロックモードを搭載することで、電源オフ時にはレンズが自動的に安全な位置で固定され、衝撃からレンズを保護します。また、操作がない状態で5分経過すると自動的にスタンバイモードへ移行。本体を動かすだけで即座に復帰するので、観察の流れを断ち切りません。

■AT BALANCE 18-45×65（グリーン）

発売開始日 ：2026年01月21日URL ：https://swarovskioptik-j.jp/product/at-balance-18-45x65/希望小売価格 ：671,000円（税込）

■ST BALANCE 14-35×50（グリーン）

発売開始日 ：2026年01月21日URL ：https://swarovskioptik-j.jp/product/st-balance-14-35x50/希望小売価格 ：638,000円（税込）

■SWAROVSKI OPTIK（スワロフスキー・オプティック）とはSWAROVSKI OPTIK（スワロフスキー・オプティック）は1949年に創業した光学製品メーカーです。その名の通り、クリスタルガラスで有名なスワロフスキーのグループ会社であり、大自然に囲まれたオーストリアのチロルにて長年にわたり独創的な光学製品を世に送り出してきました。その哲学は「絶えず向上するものこそ最良の製品」であり、言葉の通り自社工場の中で育てた職人にだけ製品を作らせるこだわりを持ち、常に最高の製品を目指して製品を作り上げています。その最高品質の双眼鏡がどのような場面で使われているのか？それはバードウォッチングや旅行、観劇といった様々な場面で使われています。スワロフスキー双眼鏡の性能があればその楽しみは格別となりますし、写真には残らない一生の思い出を見ることができるでしょう。

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp