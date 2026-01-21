スプリング・ジャパン株式会社(本社:千葉県成田市、代表取締役社長:浅見達朗、以下「スプリング・ジャパン」)と芝山町 (町長:麻生孝之)が連携して開催した昨年度の「インターナショナルジュニアカレッジ」は、令和7年度「いーたいけんアワード (青少年の体験活動推進企業表彰)」（以下、「いーたいけんアワード」）にて、奨励賞を受賞しました。「いーたいけんアワード」は、文部科学省が、社会貢献活動の一環として青少年の体験活動に関する優れた取り組みを行った企業を表彰する制度です。

「インターナショナルジュニアカレッジ」は、芝山町子ども会育成協議会が主催する取り組みにスプリング・ジャパンが協力し、子どもたちの自主性や自立性などを育むと同時に、成田空港を拠点とする航空業界が将来の選択肢の一つとなることを目的に、2023 年度より開催している取り組みです。「いーたいけんアワード」の奨励賞に選ばれた昨年度の取り組みでは、現役の客室乗務員による講習会での事前学習から、AEDを使用した救命救急や車いすの体験、モックアップを使用した客室乗務員体験など、空港を有する地域ならではの特色を活かした一体的な講座内容で実施したことが高く評価されました。また、3回目となった今年度は、現場を体感できるよう、空港や整備場の見学コースも加わり、子どもたちが興味・関心をもって学べる機会となるため進化を続けています。スプリング・ジャパンと芝山町は、今後も子どもたちが学び、考え、地域の未来を担う人財へと成長する機会の提供と地域活性化に取り組んでまいります。

【昨年度の取り組みの様子】