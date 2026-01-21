²»³Ú²È¡¦¶áÅÄ½ÕÉ×¤¬¤ß¤¿ÆâÅÄÍµÌé¤È¤Ï¡ØÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó～¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤ª¤«¤·¤Ê£²¿Í～¡ÙÂè59²ó¥²¥¹¥È¡§¶áÅÄ½ÕÉ×¡¡1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë9»þ00Ê¬～ BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤ÇÊüÁ÷
Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ßäÙË®µÁ¡Ë¤Ï¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤È°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó～¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤ª¤«¤·¤Ê£²¿Í～¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âè59²óÌÜ¤Ï1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë9»þ00Ê¬～¶áÅÄ½ÕÉ×¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó～¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤ª¤«¤·¤Ê£²¿Í～¡×ÈÖÁÈ³µÍ×
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤¬¥À¥Ö¥ëMC¤È¤·¤Æ½é¥¿¥Ã¥°¡ª
·ÝÇ½³¦¤Ç¤âÂç¸æ½ê¥¯¥é¥¹¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê·ÝÎò53Ç¯¡Ë¤È°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ê·ÝÎò42Ç¯¡Ë¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤ÎÊ¹¤¾å¼ê¤Ç°ú¤½Ð¤·¾å¼ê¤Ê2¿Í¤¬MC¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£ÄáÉÓ¡õ°¤Àî¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ÂçÀèÇÚ¥²¥¹¥È¤Ë¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¾¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¥²¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¢£ÈÖÁÈMC¡§¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢°¤Àîº´ÏÂ»Ò
2¡¥¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó～¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤ª¤«¤·¤Ê£²¿Í～¡×#59 ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
Âè59²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢²»³Ú²È¤Î¶áÅÄ½ÕÉ×¤µ¤ó¡£¡ÖÀèÀ¸¤è¤ê¤âÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶áÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¤Ë¤·¤ÆIQ169¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Å·ºÍ¡ªÆþ³Ø¤·¤¿¾®³Ø¹»¤Î·ÄØæµÁ½ÎÍÄÃÕ¼Ë¤Ç¤Ï¡¢¶áÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬¡¢Æþ³ØÁá¡¹¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¡Ö¶áÅÄ·¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÎí¤·¤¿¤Û¤É¤ÎÂçË½¤ì¤Ê¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¤ªÏÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç¤ÎÇËÅ·¹Ó¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡¦ÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤¿¡È1815¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¥Ð¥ó¥É¡É¤Ë¡¢¥ー¥Üー¥ÉÃ´Åö¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ä¡¢°Ê¹ß¡¢50Ç¯Íè¤Î¿Æ¸ò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤ä²»³Ú¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÁ°ºÂ¤Ç¸½¤ì¤¿¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Î¡È¥¥ã¥í¥ë¡É¤Î¾×·â¤òÆüËÜ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯Ì£¤ï¤Ã¤¿¡ª¡©¤È¤¤¤¦Ä¶µ®½Å¤ÊÏÃ¤â¡ªÍÍ¡¹¤Ê·ÐÎò¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Î¸ª½ñ¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¶áÅÄ¤µ¤ó¡£¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃÂê¤Î¿ô¡¹¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÎÈäÏª¤â¡Ä¡©¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¶áÅÄ½ÕÉ×¢£ÈÖÀë±ÇÁü¡§https://youtu.be/sIOttAMJOEA¢£ÈÖÁÈHP¡§https://www.twellv.co.jp/program/variety/tsurube-sawako/archive-tsurube-sawako/tsurube-sawako-059/YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=sIOttAMJOEA
3¡¥ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡
#59¡¡¡¡ 1·î26Æü¡Ê·î¡Ë ¤è¤ë9»þ00Ê¬～9»þ55Ê¬¡¡ ¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¶áÅÄ½ÕÉ×#60¡¡¡¡ 2·î23Æü¡Ê·î¡Ë ¤è¤ë9»þ00Ê¬～9»þ55Ê¬¡¡ ¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÅÄÃæâÃµª»Ò#61¡¡¡¡ 3·î2Æü¡Ê·î¡Ë ¤è¤ë9»þ00Ê¬～9»þ55Ê¬¡¡ ¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¶ÌÅÄ¸µ¹¯(¥Ü¥Ëー¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹)#62¡¡¡¡ 3·î30Æü¡Ê·î¡Ë ¤è¤ë9»þ00Ê¬～9»þ55Ê¬¡¡ ¡ÚÁí½¸ÊÔ¡Û
4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë#63°Ê¹ß¤Î¥²¥¹¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£ »°°æÊª»º¡Ê³ô¡Ë100¡ó½Ð»ñ¤Î24»þ´ÖÁ´¹ñÌµÎÁ¤ÎBSÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤äÂç¿Í¤Î¼ñÌ£¶µÍÜ¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤òÁí¹çÊÔÀ®¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¡¢BS+12¥Ü¥¿¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï3·åÈÖ¹æ222¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£https://www.twellv.co.jp/