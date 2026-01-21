Web制作およびWebマーケティング支援を展開する株式会社プレッシャーポイント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：石川達也、以下「プレッシャーポイント」）は、Google社が提供する最新の画像生成AIモデル「Nano Banana Pro（Gemini 3 Pro Image）」を実務プロセスに活用し、同技術を活用し、キャラクターのブランド性を維持したLINEスタンプおよびLINE絵文字の量産体制を確立しました。様々なキャラクターのLINEスタンプやLINE絵文字を日々リリース中です。「プレッシャーポイントのスタンプ作者のURL」https://store.line.me/stickershop/author/5827154/ja

【背景】

従来の画像生成AIでは、同じキャラクターに異なるポーズを取らせる「一貫性」の保持や、画像内への「正確な日本語描画」が技術的な壁となっていました。 プレッシャーポイントでは、Googleの最新モデル「Nano Banana Pro」の高度な推論機能と、自社デザイナーによる原画・指示を組み合わせることで、キャラクターの個性を損なうことなく、多様なバリエーションを短時間で作成するフローを確立いたしました。

【3つの特長】

1：手書きのオリジナルキャラクターをベースに、Nano Banana Proへプロンプトを入力。24種類の表情豊かなスタンプデザインを、一貫性を保ったまま約30秒という驚異的なスピードで生成することに成功しました。2：これまでAIが苦手としていた「画像内への自然な日本語」についても、Nano Banana Proの高度なレンダリング技術を活用。修正の手間を最小限に抑え、生成からリリースまでのリードタイムを大幅に短縮しました。3：AIに全てを任せるのではなく、プロのデザイナーが監修・調整（背景透過処理や細部修正）を行うことで、クオリティを維持。制作開始からLINE Creators Marketの審査通過、リリースまでを数時間～1日という短いサイクルで実現しています。

【今後の展望】

プレッシャーポイントでは、今回培った「Nano Banana Pro」の活用ノウハウを基に、以下の2点の展開を予定しています。1：法人向けオリジナルキャラクター制作パッケージ： 企業のロゴやブランドイメージに合わせたキャラクターを開発し、LINEスタンプ・絵文字として展開するブランディング支援。2：Webサイト用動的アセットの提供： サイトデザインに最適化された高品質画像をAIで生成し、素材サイトにはないオリジナリティを追求。

【コメント】

今回、Nano Banana Proを導入して最も驚いたのは、その『文脈理解力』です。デザイナーが描いた1枚のキャラクターから、その性格や特徴をAIが理解し、数十パターンのポーズを生成する姿は、まさにクリエイティブの民主化を感じさせます。今後はこの技術を自社コンテンツだけでなく、お客様のキャラクターブランディングや、Webサイト・広告用のオリジナル素材制作、さらには独自のマーケティング施策にも展開してまいります。