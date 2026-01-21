【待望の3号院】オーダーメイド整体 TADASU 銀座院が1月28日 オープン｜AI診断×国家資格セラピストによる本質的な身体改善を提供

株式会社HYV

株式会社HYV（本社：〒153-0064 ）東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F、代表取締役：小関友一）は、2026年1月28日に、『オーダーメイド整体 TADASU 銀座院』をオープンいたします。

オーダーメイド整体 TADASUでは、皆様のお悩みに合わせて提供するパーソナル施術となります。

特徴としては、セラピストの徹底した問診に加え、AI診断を用いることで「客観的データ」と「セラピストの経験・知識」の両側面より、皆さまのお身体の状態を確認させていただきます。

セラピストは全員、国家資格所有であり、臨床経験も豊富なスタッフのみとなっています。

その中でも厳しい研修、試験の突破者のみが皆様の施術にあたらせて頂きます。

オーダーメイド整体 TADASU 銀座院の 3つのポイント

１.「整体に通ってもすぐ元に戻ってしまう」そんな概念を変えていく

TADASUでは、ただ痛みに対してマッサージをするだけではなく、最大限自身のパフォーマンスを発揮できる体の使い方を身につけていくことで、お悩みの根本改善へ導きます。

有楽町本院（旧：銀座有楽町院）でも、多くのお客様にご利用いただき、その多くが身体の変化を実感され、今では整体通いから卒業された方も大勢いらっしゃいます。

２.アクセス抜群の立地

銀座1丁目駅から徒歩2分。銀座駅、有楽町駅からも徒歩7分と好立地

お出掛けや仕事帰りに身体を整えてみませんか。

TADASUでは直前までご予約を受け付けております。

また、お着替えを用意してありますので、行きたくなったそのタイミングでいつでもご利用いただけます。

３.清潔感のある環境での施術

白とグレーを基調とし落ち着いた環境で施術を受けていただけます。

ウォーターサーバーも完備しており、施術前・施術後に水分補給が可能。 また、大きな鏡を設置しているので、お身体の変化をお楽しみいただくこともできます。

こんな方におすすめ！

・日々の違和感を改善したい方

・長年の痛みを改善したい方（腰痛・肩こり・頭痛・膝の痛みなど）

・姿勢改善したい方（骨盤矯正・骨格矯正・産後）

・なかなか身体の疲れが取れない方（不眠・頭痛）

・正しい身体の使い方でスポーツ能力を向上させたい方 etc…

解剖学知識が豊富で、様々な分野での臨床経験を持つセラピストがいるからこそ、皆様のどんなお悩みの改善も全力でサポートします！

一度皆様のお悩みをお聞かせください！

監修者コメント

株式会社towards 代表取締役社長 兼 Synergist Lab.代表

理学療法士 坂下翔太

数日経てば効果は消失する。

この疑問は、私が理学療法士として病院勤務していた時代からの課題でありお客様にとっても整体を堂々巡りする理由になっていると思います。例えば肩が痛いとします。多くの整体ではその訴えに対して肩を揉むことで解消しようとします。ですが、考えてみるとその肩を動かしているのは？人間の体を動かしているのは？



これは、脳からの命令で動いていることになります。つまり局所へのアプローチは根本へのアプローチでは無いことが理解できるかと思います。体や脳に正しい動作を定着させなければ一生涯その痛みを抱えることに繋がります。TADASUの施術は、局所の改善を図る徒手療法（マッサージやストレッチ）、腰や、肩、膝を含めた局所のパフォーマンスを最大限発揮するための核となる”体幹”への運動療法含め個々の状態に合わせてカスタマイズできる仕様となっています。

そのため100人中100人が異なる、そして最大効果を短期間で出せるオーダーメイドの施術形態となっています。そんなTADASUのセラピストは人間の身体の理解度の深い理学療法士を中心に国家資格保持者のみで構成されたエキスパートチームです。加えて超濃密な研修をクリアした者だけが現場に立つことが許される形を取っています。皆様の体の悩みに対して本気で向き合う。

最後の治療院になれることをお約束致します。

＜略歴＞

国内最大級規模リハビリテーション病院での経験を含む30,000件以上の施術経験を持つ。

アスリートから学生まで幅広く指導しながら、後進育成にも従事。施術だけでなく、セラピスト教育にも尽力し、総会員500名を超えるオンラインサロンSynergist Lab.を運営。セラピストが個人でも輝ける時代を作ることをモットーに自身も現場に立ち続ける臨床家。

店舗情報

オーダーメイド整体 TADASU 銀座院

住所：東京都中央区銀座1-8-8 三神ALビル 3階

アクセス：

銀座1丁目駅 徒歩2分

営業時間：9:00-21:00（20:00最終受付）

定休日：なし

公式サイトはこちらをチェック！ :https://tadasu-seitai.jp/ご予約はこちら :https://reserve.quick-reserve.com/tadasu-seitai?view=eyJ2ZXJzaW9uIjoyLCJzdG9yZXMiOlt7ImlkIjoyNDF9XX0%3D&utm_source=organic

オーダーメイド整体TADASUではセラピストを募集しております。

今後、新しい店舗を次々とOPEN予定です。続報をお待ちください。

また、店舗展開に伴いまして、一緒に働いていただける方を募集しております。

募集要項：

・理学療法士、柔道整復師、作業療法士、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の国家資格をお持ちの方、取得予定の方

TADASUのセラピスト募集の詳細を見る(https://sugared-gerbil-d5a.notion.site/TADASU-2b751ac19eea80af8cafe5f441ad4d7b?pvs=74)

まずはお気軽にご相談ください！！

・正社員をご希望の方はこちら(https://hrmos.co/pages/leosophiagroup/jobs/0000293)

・業務委託をご希望の方はこちら(https://hrmos.co/pages/leosophiagroup/jobs/0000294)

会社概要

商号 ： 株式会社HYV

代表者 ： 代表取締役 小関友一

所在地 ： 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F

設立 ： 2023年2月

公式サイト：https://hyv.jp/

お問い合わせ先

オーダーメイド整体広報事務局

mail ：info@tadasu-seitai.jp

担当者 ：北本真悠