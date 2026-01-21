【入園＆入学準備】Haruulala organic 2026年新作レッスンバッグシリーズ【本日1月21日発売】

Sunday Morning Factory株式会社

バングラデシュの児童労働問題の解決に取り組むSunday Morning Factory株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中村将人）が展開する、オーガニックコットンのベビー服・子ども服および出産祝いギフトブランド「Haruulala organic（ハルウララ オーガニック）」は、2026年1月21 日（水）より、通園・通学アイテムの「スクールグッズシリーズ」新作5デザインを発売し、合計９種類でお届けします。

特設サイト https://haruulala.life/schoolgoods_2026/

｜ 新たに５種類のデザインが一気に登場！

2026年の入園入学シリーズでは、なんと一気に5種類のテキスタイルが追加ラインナップ！

昨年、男の子ママに大変人気だった男の子向けデザインや通園・通学の必需品をまとめて揃えたい方に嬉しい4点セットなど豊富なラインナップが魅力です。

新デザインの入園入学アイテム

Haruulala organicのテキスタイル柄は、それぞれ柄に込めた想いが存在します。今回のシリーズでは入園・入学にふさわしい「出会い・発見・希望」をテーマにした想いを込めたデザインになっております。

●柄に込めた想い[表: https://prtimes.jp/data/corp/33213/table/31_1_7475b63ab38819cfb52b9a844dc6a1ca.jpg?v=202601210421 ]

【NEW】そらもよう【NEW】 adventure【NEW】 Lake in bloom【NEW】BUTTERFLY【NEW】 caika音と光と。Ameliaコトバノカタチspring

「Haruulala organic」入学・入園４点セット

レッスンバッグ、シューズバッグ、巾着（大）、巾着（小）の必須アイテム４点セット

●4点セット：\11,550

レッスンバッグ

32cm×45 cmで、大きな絵本やスケッチブックも出し入れスムーズ。持ち手はお子さまの手でも持ちやすく柔らかくて丈夫なテープを使用。 通園通学のお道具袋としても、習い事のレッスンバッグとしても大活躍のアイテムです。

●レッスンバッグ：\4,510

シューズバッグ

32cm×23.5 cmのゆったり設計なので、保育園・幼稚園から小学校まで長くご愛用いただけます。

持ち手をベルトループに通すだけのシンプルなデザインで、小さなお子さまでも簡単に開閉ができます。

●シューズバッグ：\3,300

巾着（大）

お着替えや体操服を入れるのに便利な裏地付きの巾着袋（大）。

小さなお子さまでもスムーズにお洋服の出し入れできる大きめサイズ。持ちやすく、ロッカーに掛ける時にも便利な取っ手付き。

●巾着（大）：\2,420

巾着（小）

コップやスプーン・フォークを入れるのに、丁度よいサイズの巾着（小）。両紐仕様で開け閉めし易く、小さなお子さまでも自分でスムーズに出し入れできます。

また縦の長さも23.5cmあるので、コップやスプーンの他、歯ブラシやお箸なども入れることができます。

●巾着（小）：\1,320

Haruulala organicについて

Haruulala organicは、オーガニックコットンを使用したベビー・こども服と出産ギフトを提供するブランドです。赤ちゃんの肌に優しい素材と可愛らしいデザインを追求し、環境にも配慮した製品作りを行っています。

2017年にバングラデシュの児童労働をなくすために設立され、現地に自社のアパレル工場を建て、貧困家庭の親たちに安定した雇用を提供することで、子どもたちが働かないで済む環境作りに取り組んでいます。また、オーガニックコットンの使用に加え、自社工場の太陽光発電への切り替えや植林による二酸化炭素の回収など、環境負荷を最小限に抑えた生産にも努めています。

■フジテレビ「フューチャーランナーズ」にて、

Sunday Morning Factory株式会社の取り組みについて特集いただきました。

下記リンクからご視聴いただけます。

https://www.fujitv.co.jp/futurerunners/archive_330.html

Sunday Morning Factory株式会社概要

会社名：Sunday Morning Factory株式会社

設立：2017年3月

代表者：代表取締役社長 中村将人

所在地：福岡県福岡市東区多の津4-14-1

事業内容：ベビー服の製造・販売

企業ホームページ：https://sundaymorning-f.com

ブランドサイト：https://haruulala.life

Instagram：https://www.instagram.com/haruulala_organic

お問い合わせ先

メール：info@sundaymorning-f.com