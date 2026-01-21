【ふわりぃランドセル】ふわりぃランドセルが「公式モデルオーディション」を開催！全国の子どもたちを対象に、夢とチャンスを届ける新たなプロジェクトを始動

株式会社協和

1948年創業のランドセルメーカー株式会社 協和（代表取締役社長：古田嶋 徹、資本金：9,800万円、本社：東京都千代田区）が展開するランドセルブランド「ふわりぃ」は、ブランド初となる全国規模の公式モデルオーディションを11都市で開催いたします。WEBを活用した全国公募と、実際にランドセルを背負って参加できるリアル選考を組み合わせることで、より多くの子どもたちに夢とチャンスを届ける新しいモデル発掘プロジェクトです。

ランドセルは、子どもにとって6年間をともに過ごす大切な相棒。

ふわりぃはいつの時代も学習環境に合わせ、「軽さ」「背負いやすさ」そして「安心・安全」に徹底的に向き合いながら、子どもたち一人ひとりの成長を支えてきました。

今回のオーディションでは、ランドセルエイジのちいさな挑戦をランドセルメーカーが応援し、忘れられない大きな宝物にしてほしい、そんな成長の1シーンや想いを体現してくれる“キラキラに輝く子どもたち”と出会うことを目指しています。

また、ふわりぃランドセルは本プロジェクトを通じて、ランドセルの良さとブランド認知の向上とともに、未来へ羽ばたく子どもたちの可能性の発掘を実現してまいります。

「ランドセルを背負う姿」を審査する、ちょっと珍しいオーディション

オーディション一次選考では、ランドセルメーカーならではのカメラテストを開催！実際にふわりぃランドセルを背負って、プロカメラマンによる撮影を実施します。単なるビジュアル審査ではなく、「ランドセルを背負ったときの自然な表情」「子どもらしい魅力」「個性」を大切に選考します。

一次選考通過者は、全3回のモデルレッスンに参加。最終審査は、公開ランウェイ審査・レッスン内での審査のいずれかを選択でき、初めてのオーディション参加でも安心して挑戦していただけます。

全国開催で、より多くの子どもたちにチャンスを！

選べる２つの最終審査 ※どちらを選んでも、グランプリ選出に差はありません

撮影・選考は、東京・大阪・名古屋をはじめ、札幌から福岡まで全国11都市で開催。地域や経験に関わらず、「やってみたい」と思う子どもたちの気持ちを応援しチャンスを届けるオーディションです。

【オーディション概要】

■ 応募対象

年齢5歳～10歳

■ エントリー期間（カメラテスト予約受付期間）

2025年12月16日（火）～ 各開催日の3日前まで

■ 撮影場所・日時

・札幌 ：4月11日（土）

・仙台 ：4月19日（日）

・埼玉 ：4月5日（日）

・千葉 ：4月18日（土）

・東京 ：2月14日（土）、3月14日（土）、4月18日（土）

・横浜 ：3月29日（日）、4月19日（日）

・浜松 ：4月19日（日）

・名古屋 ：4月25日（土）、4月26日（日）

・大阪 ：3月8日（日）、4月18日（土）

・広島 ：4月12日（日）

・福岡 ：3月15日（日）、4月12日（日）

■ 応募方法・詳細

『ふわりぃランドセル』公式モデルオーディション特設ページ：

https://audition.photoreco.com/fuwariimodel202512(https://audition.photoreco.com/fuwariimodel202512)

ふわりぃランドセル公式モデルオーディションのお知らせ：

https://fuwarii.com/blogs/news/251223(https://fuwarii.com/blogs/news/251223)

ふわりぃランドセルが全国の子どもたちに、夢とチャンスを届けてまいります

「ランドセルメーカーがオーディションを開催!?」そんな驚きと共感を通じて、全国の子どもたちに夢とチャンスを届けてまいります。

みごと！グランプリを受賞すると『ふわりぃランドセル』の公式モデルとして1年間カタログやWEBで活躍!!

お子さまのいつもの何気ない表情が、ふわりぃランドセルの公式モデルとしてカタログやWEB、広告に登場することで、驚くほどキラキラとした新たな一面や成長を実感するきっかけとなります。

お子さまご自身にとっても、日常とは違う世界を体験しながら、ご自分の好きなことや得意なことに気づき、笑顔と自信がぐんと広がる。

「ふわりぃ公式モデルオーディション」は、そんなワクワクドキドキいっぱいの経験ができる貴重なチャンスです。

会社概要

会社名 ： 株式会社協和

所在地 ： 東京都千代田区東神田2-10-16

代表者 ： 古田嶋 徹

創 業 ： 1948年

URL ： http://kyowa-bag.co.jp/

事業内容： 鞄総合メーカー

お客さまからのお問い合わせ先

株式会社協和 ふわりぃランドセル研究室

TEL ： 0120-415-991 （平日9：30～17：00 ※年末年始休業・臨時休業有り）

e-mail ： info@fuwarii.com

ランドセルのキャラクター「ふわりぃ」