『エミリー、パリへ行く』の俳優ルシアン・ラヴィスカウント、　シーズン12のフォーミュラE公式ブランドアンバサダーに就任

FORMULA E OPERATIONS LIMITED

フォーミュラEは、国際的に高い評価を受ける俳優でありグローバルタレントのルシアン・ラヴィスカウントが、2025/26シーズンの公式ブランドアンバサダーに就任したことを発表します。本発表は、過去1年にわたりシリーズとともに築いてきた彼との強固な関係をさらに発展させるものです。

Netflixの大ヒットシリーズ『エミリー、パリへ行く』でアルフィー役を演じ、一躍世界的に知られる存在となったルシアンは、テレビおよび映画の両分野にわたる目覚ましいキャリアを築いてきました。彼の出演作には、『Tinsel Town』『Scream Queens』『Snatch』、そしてAmazonによる現代的リメイク作品『Your Christmas or Mine?』などでの印象的なパフォーマンスが含まれており、今後は『People We Meet On Vacation』をはじめとする国際的な映画およびテレビプロジェクトの公開を控えており、重要な年を迎えています。

ルシアンは、マイアミ、メキシコ、モナコ、ロンドンといった主要開催地で複数のフォーミュラEレースに来場しており、パドックではすでにおなじみの、歓迎される存在となっています。エンターテインメント、ファッション、ユースカルチャーにおける影響力の高まりに加え、チャンピオンシップおよびその価値観に対する真摯な情熱は、フォーミュラEがカルチャー領域での存在感を拡大していく中で、彼はアンバサダーに最も適している人物といえるでしょう。

アンバサダーとしてルシアンは、シーズン12を通じて選定されたレースやクリエイティブなコラボレーションに参加し、放送内の演出、ファン体験、デジタルコンテンツ、さらにはフォーミュラEが掲げるスポーツ、サステナビリティ、エンターテインメントの世界を新たなオーディエンスへと届ける、より広範なカルチャータッチポイントに登場する予定です。

コメント

エリー・ノーマン（Formula Eチーフ・マーケティング・オフィサー）

「2025/26シーズンの公式アンバサダーとしてルシアンを迎えることができ、大変嬉しく思います。ルシアンのフォーミュラEに対する情熱は強く、素晴らしいサポーターの一人です。また、その価値観は、若年層のオーディエンスとのつながりを強化していくという私たちの野心と完全に一致しています。彼は、私たちのチャンピオンシップを定義するエネルギー、スタイル、そして前進的な精神を体現しており、共にグローバルなカルチャーへの影響力をさらに高めていけることを楽しみにしています」

ルシアン・ラヴィスカウント

「この1年で、フォーミュラEは私の人生においてとても特別な存在になりました。そこにいる人々、掲げる目的、そして毎レースを取り巻くエネルギーは、他のどんなスポーツとも違うものです。公式ブランドアンバサダーとしてこのファミリーに加わり、2025/26シーズンを通してその歩みに参加できることを、心から楽しみにしています。ファンの皆さんに、私たちが計画していることを発表するのが待ちきれません」

シーズンを通じてファンは、ルシアンがチームやドライバーと積極的に交流し、クリエイティブなストーリーテリングに貢献し、サステナビリティを軸としたプログラムを推進しながら、ABB FIAフォーミュラE世界選手権に対する彼の真摯な情熱を世界中のオーディエンスに届け続ける姿を見ることになるでしょう。

フォーミュラEの2025/26シーズンは、1月31日にマイアミで再開され、ルシアンは年間を通じて、選定されたレースおよび各種アクティベーションに登場する予定です。

フォーミュラEとABB FIAフォーミュラE世界選手権について

ABB FIAフォーミュラE世界選手権は、世界初の電気自動車によるFIA世界選手権で、「ネットゼロ・パスウェイ」認証を取得した唯一のスポーツです。世界有数の都市の中心部でドラマチックなレースを展開し、世界をリードする自動車メーカーに電気自動車のイノベーションを加速させるためのモータースポーツプラットフォームを提供しています。フォーミュラEのチーム、メーカー、パートナー、放送局、開催都市は、このスポーツに対する情熱と、持続可能な人類の進歩を加速させ、人々と地球により良い未来をもたらす可能性を信じるという信念によって結ばれています。

トップページ https://www.fiaformulae.com

Tokyo E-Prix https://www.fiaformulae.com/ja/calendar/tokyo

ABBについて

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。

https://global.abb/