みずほPayPayドーム福岡に「三陽 アジフライBOX」誕生！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長 CEO：後藤芳光）は、このたび株式会社三陽（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：高橋利明）とネーミングライツ契約を締結し、みずほPayPayドーム福岡に新シート「三陽 アジフライBOX」を設置いたします。

「三陽 アジフライBOX」は、本拠地みずほPayPayドームでの2026シーズンスタートとなる3月3日（火）より運用を開始します。

締結したネーミングライツおよび「三陽 アジフライBOX」の詳細につきましては、下記をご参照ください。

■今回締結したネーミングライツ概要

■会社概要

■三陽 アジフライBOXの仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/481_1_be87840187b2dc11fe94dc8fa9458870.jpg?v=202601210421 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/481_2_988fbcf699799ce221f79c27c08d4088.jpg?v=202601210421 ]

みずほPayPayドーム福岡の外野席後方エリアに、ドームの名物グルメ「鷹のアジフライ」をモチーフにした、新たな観戦シート「三陽 アジフライBOX」が誕生しました。象徴的なアジフライのオブジェを設置したBOX型観戦席で、1BOXにつき最大6名様までご利用いただけます。ご家族やご友人など、複数名での観戦に対応したグループ向けの観戦空間として、快適性と特別感を両立させた設計となっています。BOX内のインテリアにはアジフライをモチーフとしたデザイン家具を採用し、観戦機能に加え、来場の記念や写真撮影を楽しめる空間演出を施しました。福岡ならではの食文化とエンターテインメント性を融合させた、新たな観戦体験の提供を目指しています。さらに、「三陽 アジフライBOX」では観戦特典として、球場名物「鷹のアジフライ」を食べ放題で提供いたします。球場グルメの魅力を存分に味わいながら、通常の座席とは一線を画す観戦体験をお楽しみいただけます。

みずほPayPayドーム福岡が誇る名物グルメと、非日常感あふれる観戦空間が融合した「三陽 アジフライBOX」で、忘れられない一日をお過ごしください。

座席イメージ＜1塁側＞座席イメージ＜3塁側＞席数：6BOX（36席）

（1塁側6席×3BOX：１８席、3塁側6席×3BOX：１８席）

座席位置：外野席後方特典：鷹のアジフライ食べ放題※アジフライは食べ放題でお楽しみいただけます。1回のご注文につきお一人様1点ずつのご提供となります。鷹のアジフライについて詳細はこちら :https://www.softbankhawks.co.jp/ex/gourmet/ajifry/

◎オープン戦

料金：1BOXあたり6名様まで利用可能（6名未満で利用しても料金は変わりません）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/481_3_5ade667179d8b81e36d4656d6b5c8d24.jpg?v=202601210421 ]■発売日：1月23日（金）タカチケット限定販売

※チケット販売の詳細情報は後日お知らせ

◎公式戦

料金：30,000円～（試合日により変動）＜3・4月開催試合＞販売スケジュール

・1月31日（土）抽選受付

・2月15日（日）先着順販売

・2月22日（日）一般発売

■「やまや めんたいこBOX」 特典リニューアル

また、三陽 アジフライBOXに隣接する「明太子」をモチーフにデザインした観戦シート「やまや めんたいこBOX」の観戦特典をリニューアルいたします。「やまや めんたいこBOX」は1つのBOXで6名様までご利用が可能で、2019年にオープンして以来、明太子を堪能できるオードブルを１BOXに1皿提供していました。2026シーズンより、特典をやまやの「明太フランス食べ放題」へと変更いたします。明太フランスは、やまやの辛子明太子を使用した明太フィリングがたっぷりと詰まっており、明太子のピリッとした味わいが口の中に広がります。さらに、昨年に引き続き、やまやの明太子の漬け込み液をベースに味付けした「めんたいせんべい」を1BOXにつき1箱プレゼント。野球観戦とともに、やまやの多彩な明太子の味わいをお楽しみいただけます。チケット販売の詳細情報はホークス公式サイトおよびタカチケットをご確認ください。

※価格はすべて税込み

※画像はすべてイメージ