ドーナッツロボティクス、日本ブランドのヒューマノイド『cinnamon 1』を発表　世界初のジェスチャーコントロール搭載のヒューマノイドを年内に市場投入

ドーナッツロボティクス株式会社

ヒューマノイド（人型ロボット）開発に取り組むスタートアップ、ドーナッツロボティクス株式会社（本社：東京都、代表取締役小野泰助）は、日本ブランドのヒューマノイド『cinnamon 1（シナモン ワン）』を発表し、世界初公開しました。

この新型ヒューマノイド『cinnamon 1』は、同社の特許技術を搭載した、二足歩行の量産ヒューマノイドです。現在は海外企業からOEM提供された機体に独自AIを搭載しており、将来的には機体も国産となるヒューマノイドを目指します。

昨年10月に発表した株式会社エムビーエス（本社 : 山口県、代表取締役 山本 貴士）との資本業務提携により、建築業界などでの導入や、国内VLAデータセンターの設立を目指しています。(VLAとは、Vision-Language Actionの略でヒューマノイドが自律的に動くために必要なAIのことです。)

また本日、当社はロボットをジェスチャーで操作する技術「サイレント ジェスチャー コントロール」を発表しました。これは「話さなくても、想いが届く」というコンセプトから開発した技術で、声を発することなく手振りや指の動きでロボットに指示を伝える特許です。

空港や建築現場・工場のように周囲が騒がしい場所、あるいは子供が静かに眠っているご家庭など、人がロボットを操作する際「声を出せない」「声による指示が届かない」という場面が多くあります。こうしたシーンでは音声によるロボット操作が出来ない問題を解決しました。

さらに、世界で約 4.3 億人の難聴者がいると言われている中、ハンディキャップがある方にも優しい技術です。

このようにして、ドーナッツロボティクスは、ヒューマノイドの進化が社会への貢献を深めていけると信じ、開発を続けています。

cinnamon 1とは：

ドーナッツロボティクスが提供している量産型・二足歩行型のヒューマノイドです。自律的に行動するためのAI「VLA（Vision-Language-Action）」を搭載予定です。2026年内に、工場内や建築現場での作業代替を進める予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1vBI0GYjAKM ]

ドーナッツロボティクスとは：

2014年に創業しロボット開発を続け、2017年に『羽田空港ロボット実験プロジェクト』に採択されました。2024年にはイノベーションを推進するスタートアップを表彰する『EY Innovative Startup 2024』（ロボティクス部門）を受賞。これまで、国内の各番組や幅広いメディアのほか、海外からも大きく注目を集めています。