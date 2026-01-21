【奥入瀬渓流ホテル】地元の魅力を未来へ繋ぐ。中学生を対象とした「氷瀑ライトアップツアー」体験会を実施

星野リゾート「千筋の滝」の氷瀑を望む生徒たち

奥入瀬渓流沿いに建つ「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」では、2026年1月20日、十和田市立第一中学校の生徒を対象とした「氷瀑ライトアップツアー」体験会を実施しました。日本屈指の景勝地である奥入瀬渓流には14本の滝が点在し、冬にはそれらが厳しい寒さで凍りつく「氷瀑（ひょうばく）」へと姿を変えます。本プログラムは、世界中から観光客が訪れる地域資源「氷瀑」の魅力を、地元の生徒が深く感じるきっかけになることを期待し、実施しました。今回は生徒12名が参加し、渓流コンシェルジュによる氷瀑ディスカバリーや氷瀑ライトアップツアーを通して、その魅力を体験しました。

背景

奥入瀬渓流沿いに位置する当ホテルでは、この自然を未来に繋いでいきたいという想いで、地域の子どもたちに向けた活動を行っていました。2021年に開始された、冬の奥入瀬渓流の風物詩「氷瀑」の魅力を伝える取り組みは、本年で5回目です。これらの活動を通じて、子どもたちが自然の魅力や地元の文化に触れ、自然を守りたいという意識のきっかけになることを目指しています。これまでも、これからも、当ホテルでは美しい自然が後世に繋がれるよう、取り組みを続けます。

ステップ１：氷瀑を通して地元の魅力を知る「氷瀑ディスカバリー」

渓流コンシェルジュから氷瀑について学ぶ生徒たち

奥入瀬渓流の冬の魅力や地域の環境について深く考えるきっかけとなる特別講座「氷瀑ディスカバリー」を行いました。講座では、奥入瀬渓流ホテルの渓流コンシェルジュが、氷瀑がどのように作られるのかという形成プロセスや、冬ならではの観光の魅力を、生徒たちと対話を重ね、クイズを交えながら分かりやすく伝えました。生徒は熱心に耳を傾け、気温や風向きによって毎日形を変える「一期一会の美しさ」や、国立公園の環境を守りながら共生する工夫といった、自分たちが住む地域の自然が持つ「唯一無二の価値」について理解を深めました。

ステップ２：自然の造形美を間近に感じる「氷瀑ライトアップツアー」

「馬門岩」の氷瀑のライトアップを見上げる生徒たち

専用バスで、奥入瀬渓流の名所「馬門岩」と「千筋の滝」を巡り、渓流コンシェルジュの小林信輔が、氷瀑の観察ポイントを解説しました。到着後のカウントダウンに合わせて氷瀑がライトアップされると、生徒からは大きな歓声が上がりました。かつて教員を目指していた小林は、「自分たちが住む地域には、世界中の人が憧れる唯一無二の宝物があることを知ってほしい。そして、いつか自らの言葉でこの美しさを語れるようになってほしい」という自身の想いを生徒たちに語りかけました。生徒たちは、厳しい自然が作り出した氷の造形美を間近に観察し、地元の自然を誇りに思う大切さと、冬の奥入瀬ならではの光景を心に刻んでいました。

ステップ３：地元の自然資源の価値を再認識するワークシート学習

体験後、ワークシートで振り返りをする生徒たち

氷瀑の観察後、その価値を理解し保護する意識を育むため、感想を共有する時間を設けました。世界中から観光客が訪れる背景を学び、生徒からは「身近な場所にこんな幻想的で美しいものがあるんだと分かった」「自然を守るためにゴミを捨てない、捨てさせないということができるのかなと思いました」「ごみ量を減らす。将来車に乗る際は電気自動車を選ぶなど、自分にできることから始めたい」等の声があがりました。生徒が家族や友人に地域の魅力を伝える意欲を持つなど、郷土の価値を再認識し、この景色を未来へつなぐきっかけとなりました。

SDGsへの貢献について

奥入瀬渓流ホテルを運営する星野リゾートでは、経済価値と社会価値を両立するCSV経営（CSV:共通

価値の創造）が重要だと考えています。SDGs（SDGs:持続可能な開発目標）をCSV経営を促進するためのフレームワークとして捉え、各施設でさまざまな取り組みを推進しています。当ホテルでの本取り組みは、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」に寄与することを目指しています。

奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート

ロビー森の神話

奥入瀬渓流沿いに建つ唯一のリゾートホテル（＊1）。渓流が目の前に広がる露天風呂や岡本太郎作の

巨大暖炉が印象的なロビーが癒しの空間を醸し出します。「渓流スローライフ」をコンセプトに心から

満たされる滞在を演出します。

＊1 2026年1月 奥入瀬渓流沿いにおける「リゾートホテル」を調査 自社調べ

所在地 ：〒034-0301 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231

電話 ：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数 ：187室・チェックイン：15:00/チェックアウト：12:00

料金 ：1泊25,100円～（2名1室利用時1名あたり、税込、夕朝食付）

アクセス：JR 八戸駅から車で約90分（無料送迎バス有り・要予約）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/oirasekeiryu/