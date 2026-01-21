【阪神梅田本店】陶芸分野の人間国宝作家39名と文化勲章受章作家9名を中心に巨匠陶芸家達の作品を展覧いたします。

株式会社阪急阪神百貨店十四代 酒井田柿右衛門「濁手三方割花文花瓶」 約径25.8×高さ35cm 5,500,000円（税込）

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY「第3回 近代巨匠陶芸展」

■2026年1月21日(水) →27日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)

身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店の「アートギャラリー」。

今回は、「第3回 近代巨匠陶芸展」をご紹介いたします。1955年に始まった重要無形文化財保持者（人間国宝）の認定制度により、陶芸の分野における人間国宝は現在までに39名の作家が認定され、9

名が文化勲章を受章しています。本展では、近代日本の陶芸界におけるそれら巨匠陶芸家の作品約50点を一堂に展覧いたします。この機会にぜひ、ご高覧ください。

◇主な作品紹介

◇出品予定作家一覧（五十音順）

加藤卓夫 「ラスター彩胡姫文花入」 約高さ22.6×幅12.2cm 880,000円（税込）十四代 今泉今右衛門「色絵藍色墨はじき四季花文麒麟香炉」 約幅16.3×奥行9.0×高さ22.1cm 1,320,000円（税込）濱田庄司「柿釉抜絵花瓶」約高さ27.0×径24.5cm 880,000円（税込）

荒川豊蔵 伊勢崎淳 板谷波山 井上萬二 今泉今右衛門 加藤孝造 加藤卓男 加藤唐九郎 金重陶陽 河井寛次郎 北大路魯山人 金城次郎 近藤悠三 酒井田柿右衛門 島岡達三 清水卯一 鈴木藏 田村耕一 三代徳田八十吉 富本憲吉 濱田庄司 福島善三 藤本能道 藤原啓 藤原雄 三輪休雪 吉田美統 他 ＊出品内容は変更となる場合がございます。

■下記ハローカルチャーコラムブログでもご覧いただけます。

https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12679721_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12679721_3429.html)

