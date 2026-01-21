【阪神梅田本店】陶芸分野の人間国宝作家39名と文化勲章受章作家9名を中心に巨匠陶芸家達の作品を展覧いたします。

写真拡大 (全4枚)

株式会社阪急阪神百貨店

十四代 酒井田柿右衛門「濁手三方割花文花瓶」　約径25.8×高さ35cm　5,500,000円（税込）

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY「第3回 近代巨匠陶芸展」


■2026年1月21日(水) →27日(火) ※最終日は午後5時まで


■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)



身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店の「アートギャラリー」。


今回は、「第3回 近代巨匠陶芸展」をご紹介いたします。1955年に始まった重要無形文化財保持者（人間国宝）の認定制度により、陶芸の分野における人間国宝は現在までに39名の作家が認定され、9


名が文化勲章を受章しています。本展では、近代日本の陶芸界におけるそれら巨匠陶芸家の作品約50点を一堂に展覧いたします。この機会にぜひ、ご高覧ください。


◇主な作品紹介


加藤卓夫　「ラスター彩胡姫文花入」　約高さ22.6×幅12.2cm　880,000円（税込）


十四代 今泉今右衛門「色絵藍色墨はじき四季花文麒麟香炉」　約幅16.3×奥行9.0×高さ22.1cm　1,320,000円（税込）


濱田庄司「柿釉抜絵花瓶」約高さ27.0×径24.5cm　880,000円（税込）

◇出品予定作家一覧（五十音順）

荒川豊蔵　伊勢崎淳　板谷波山　井上萬二　今泉今右衛門　加藤孝造　加藤卓男　加藤唐九郎　金重陶陽　河井寛次郎　北大路魯山人　金城次郎　近藤悠三　酒井田柿右衛門　島岡達三　清水卯一　鈴木藏　田村耕一　三代徳田八十吉　富本憲吉　濱田庄司　福島善三　藤本能道　藤原啓　藤原雄　三輪休雪　吉田美統　他　＊出品内容は変更となる場合がございます。



■下記ハローカルチャーコラムブログでもご覧いただけます。


https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12679721_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12679721_3429.html)



■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY「第3回 近代巨匠陶芸展」


■2026年1月21日(水) →27日(火) ※最終日は午後5時まで


■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)