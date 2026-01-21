¡ÚÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡ß¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡ÛÂ¨´°Çä¤ÎÏÃÂê¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ºÆ¤Ó¡ª¸ÂÄê¥ー¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥×¥¹¥Èー¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ïー¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¡Ø¡Ú¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤Ç¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡ÛÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡ß¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤òÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¡¦¶å½£¿·´´Àþ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Í½Ìó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¹¥Þー¥È£Å£Ø¡×²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¡ÖEXÎ¹ÀèÍ½Ìó¡×¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL:https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/Z000579/plans?optionalIds=Z000579-C024554-M026203&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=tokyobanana_collabo_HP_release_official_
¡ÈÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡ß¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡ÉÏÃÂê¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤é¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¿·È¯Çä
¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª2024Ç¯9·î¤Ë½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢Ä¶ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÚÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡ß¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡Û¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é¿·ºî¤¬È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½é¥³¥é¥Ü»þ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¼ýÇ¼¥Ýー¥ÁÉÕ¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ÏÂè1ÃÆÈÎÇä¤Î¸ÂÄê1000Ëç¤¬6Æü´Ö¤ÇÂ¨´°Çä¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡Ø¥ー¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤¥¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·È¯Çä¡£2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡×¤¬¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤È¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤¬¸ò¸ß¤ËÊÂ¤Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¢ö
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡©¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡©¿Íµ¤¤Î¥³¥é¥Ü¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ú¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤Ç¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡ÛÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡ß¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¥³¥é¥Ü¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¢£ÈÎÇä¿ô¡§1,000Ëç
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁý¸º¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,000±ß
■販売サイト:https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/Z000579/plans?optionalIds=Z000579-C024554-M026203&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=tokyobanana_collabo_HP_release_official_
¢£ÈÎÇäÆü¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～
¢£°ú¤ÅÏ¤·´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ú´¹¾ì½ê¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅì³¤¥Ä¥¢ー¥ºÅìµþ»ÙÅ¹¤¤Ã¤×¤¦¤ê¤Ð¡ÊÅìµþ±Ø ¿·´´ÀþÈ¬½Å½§Æî¸ý ²þ»¥²£¡Ë¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°ú´¹»þ´Ö¡§10:00～17:00
¢£Ãí°Õ»ö¹à¡¦¤½¤ÎÂ¾
¡Ú¤´ÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¤ª°ú¤´¹¤¨¤ÏÅöÆü¸Â¤êÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ª°ú¤´¹¤¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¤´ÊÖ¶â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦·ÇºÜ¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢Åö¹¹ð¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ÜºÙ¤Ï¡ÖEXÎ¹ÀèÍ½Ìó¡× ¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Í½Ìó¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¹¥Þー¥ÈEX¡×¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú°úÅÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦Í¹Á÷ÂÐ±þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅì³¤¥Ä¥¢ー¥º¡¡EXÎ¹¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0570-07-0171¡Ê8:00～21:00¡¿Ç¯ÃæÌµµÙ¡Ë
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ïー¥ë¥É¤È¤Ï
¸ø¼°HP
https://www.tokyobanana.jp/
¸ø¼°X/µìTwitter
https://x.com/tokyobanana1991
¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/
¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ïー¥ë¥É¡×¤Ï¡¢1991Ç¯¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅìµþ¤ß¤ä¤²¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Åìµþ¤ß¤ä¤²No.1(¢¨1)¤Î¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤ÏÄÌ»»ÈÎÇä¿ô20²¯¸Ä(¢¨2)¡£À¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¤â¡ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ª¤ß¤ä¤²¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ²áµî1Ç¯´Ö¤ÇÍ§¿Í¡¦Æ±Î½¡¦²ÈÂ²¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¡×¥é¥ó¥¥ó¥°No.1¡Ò(³ô)¥¤¥ó¥Æー¥¸Ä´¤Ù(Ä´ºº¼Â»Ü´ü´Ö¡§2019Ç¯2·î5Æü-7Æü )¡Ó
¢¨2 ½¸·×´ü´Ö:1991Ç¯11·î22Æü-2025Ç¯4·î30Æü"