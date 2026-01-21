SBI日本少短、『アンケート回答であたる！カフェギフトプレゼントキャンペーン』を実施

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI日本少額短期保険株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：井上 久也、以下「当社」）は、2026年1月21日（水）から「アンケート回答であたる！カフェギフトプレゼントキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に当社のLINE公式アカウント「【公式】SBI日本少短【車両専用保険】」を「友だち追加」した上で、簡単なアンケートにご回答いただいたお客様の中から、抽選で「ローソン 【お持ち帰り限定】マチカフェ コーヒーS ホット/アイス（税込160円）1杯無料券」をプレゼントいたします。

当社は今後も企業理念である「保険をもっと身近に」「保険をもっと手軽に」「保険をもっと便利に」に基づき、時代のニーズに合わせた商品提供を行うことでより身近な保険サービスの提供とバイク・自転車業界の活性化に努めてまいります。

『アンケート回答であたる！カフェギフトプレゼントキャンペーン』概要

■キャンペーン期間

2026年1月21日（水）～2026年2月21日（土）

※当選者数に達し次第終了させていただきます。

■プレゼント内容

・「ローソン 【お持ち帰り限定】マチカフェ コーヒーS ホット/アイス（税込160円）1杯無料券」を抽選で1,000名様にプレゼント

■応募方法

LINE公式アカウント「【公式】SBI日本少短【車両専用保険】」を「友だち追加」した上で、簡単なアンケートにご回答いただいたお客様が対象です。

対象の方は、LINEメッセージにて抽選のリンクをお受け取りいただけます。

■公式LINEについて

以下のリンクより、追加可能です。

【公式】SBI日本少短【車両専用保険】(https://endpoint.loycus.jp/landing-qr/2007465650-oBW2l58O?ic=d1lv9fCyyJ&whc=174787791387259)

■キャンペーン注意事項

・応募はキャンペーン期間中1アカウントにつき1回のみとさせて頂きます。

・当選は1アカウントにつき1賞品限りとさせて頂きます。重複当選はございません。

・ご利用されている端末の機種や設定、通信環境、複数アカウントのご利用などにより、キャンペーンにご参加いただけない場合がございます。

・厳正な抽選のうえ、ご当選者様を確定させていただきます。

・キャンペーンの当落に関するお問い合わせはお受けできません。

・抽選に参加いただけるＵRLの送付は一度限りとし、再送は致しかねます。お客様がメッセージを削除されてしまった場合、抽選にはご参加いただけませんので、ご注意ください。

・LINEメッセージでのお問い合わせにはご返信できかねますので、あらかじめご了承ください。

※キャンペーン応募規約の詳細は抽選ページにてご確認ください。

「みんなのバイク保険」概要

https://www.n-ssi.co.jp/catalogue/motorcycle/bike/(https://www.n-ssi.co.jp/catalogue/motorcycle/bike/)

排気量126cc以上のバイクを所有されている方へ向けた車両保険で、新車・中古車問わず、購入からの経過年数にかかわらずパーツ＆アクセサリーを含めた購入金額を補償します。交通事故による車両破損を補償する「車両全損特約」と「車両半損特約」、盗難を補償する「車両盗難特約」、水災被害を補償する「車両水災特約」の4つの特約を組み合わせて補償内容をカスタマイズできます。

※任意保険の加入有無とは関係なく、「みんなのバイク保険」単独でご加入いただけます。

※全損補償・半損補償は、被保険者（バイク所有者）が25歳以上の場合加入いただけます。

「みんなのスポーツサイクル保険」概要

https://www.n-ssi.co.jp/catalogue/bicycle/sportscycle/(https://www.n-ssi.co.jp/catalogue/bicycle/sportscycle/)

購入金額10万円以上の自転車を補償する保険で、新車・中古車にかかわらず加入可能です。交通事故による車両の全損・半損や、自転車の盗難被害が起きた場合、購入時からの経過年数にかかわらず購入金額を補償（全損・盗難の場合）いたします。