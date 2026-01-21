リラックマ・コリラックマ・チャイロイコグマが神田に勢ぞろい！「千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式」を実施　 5周年記念プロジェクト、限定周年グッズを発表

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）のキャラクター「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」は、2026年で「千代田区観光協会観光大使」に就任して5周年を迎えました。

この度、観光大使就任5周年を記念して、2026年1月21日（水）に「千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式」を神田で執り行いました。

当日は、リラックマに加え、コリラックマ、そして今年誕生から10周年を迎えるチャイロイコグマも登場。これまでの活動を振り返りながら5周年をお祝いし、2026年にスタートする「観光大使5周年記念プロジェクト」の発表や限定周年グッズをお披露目しました。

さらに、同日には一般向けの「5周年記念イベント」も開催。

来場された方々は、リラックマたちとのグリーティングや、記念スタンプラリーを楽しみました。

●観光大使の“たすき”をかけたリラックマたちが登壇。 5周年記念プロジェクトや限定周年記念グッズを発表！

観光大使任命式では、リラックマ・コリラックマ・チャイロイコグマが一堂に登場！リラックマたちが同時に出演する機会は非常に珍しく、5周年の記念となる貴重な時間となりました。

観光大使として、リラックマたちは色違いの「千代田区観光協会観光大使」のたすきを贈呈され、レアなたすき姿で登壇。5周年を迎えた喜びの気持ちと観光大使としての意気込みを、腕をあげやる気に満ちあふれた様子で表現しました。また、今年自身が10周年を迎えるチャイロイコグマは、観光大使周年とともに盛り上げていく気持ちを「ガオー」のポーズで表現しました。

さらに、5周年記念プロジェクトを千代田区観光協会から発表。リラックマたちが、千代田区で有名な「神保町の喫茶店」や「秋葉原のメイド」、「お茶の水の楽器」、「さくら」などをモチーフにした衣装をまとったキービジュアルが初公開されました。

また、すでに話題となっているKANDA SQUAREの東側歩道に設置されたリラックマと区の花“さくら”を組み合わせたデザインのマンホールや、マンホール設置を記念した“デザインマンホール設置記念リラックマスタンプラリー”など、今後の予定について発表されました。

そして、記念マンホールにそっくりのデザインのマグネット、5周年記念バージョンのクリアファイルやアクリルキーホルダーなどの限定周年記念グッズもお披露目されました。

リラックマたちは、「かわいいグッズだね！」と言われると、大きく「うん！」とうなずき、グッズの魅力をアピールしました。

●来場者とリラックマたちがグリーティング！ デザインマンホールや記念スタンプラリーをいち早く楽しむ様子も

当日は、一般向けの「5周年記念イベント」も開催。リラックマたちとのグリーティングイベントや、新たに設置されたデザインマンホールや記念スタンプラリーを楽しむ来場者の様子が見られました。

グリーティングイベント参加者からは、「リラックマたちに会えて嬉しい！」「スタンプラリー楽しみです！」「リラックマたちが揃う機会は中々ないので、いい思い出になりました！」「チャイロイコグマのレアな姿もたくさん撮影できてうれしかった！」といったコメントをいただきました。

●千代田区観光協会 担当者コメント

リラックマが観光大使に就任して以来、さまざまな地域イベントへの出演などを通じて、多くの皆様に千代田区へ足を運んでいただくことができました。

就任5周年という節目を迎え、今後も観光大使として、千代田区の魅力を多くの方々に届けていただきたいと思っています。

●サンエックス広報担当者コメント

リラックマの観光大使としての活動は、本社がある千代田区への地域貢献をしたいという当社の思いと、若い層やファミリー層の来訪を増やしたいという千代田区観光協会の考え、そして「リラックマを通してすべての人が自分らしく安心して暮らせる未来を願う」という理念に共感いただき、続いてきた取り組みです。この度、5周年という節目を迎えられたことを大変うれしく思います。

観光大使就任以降、リラックマが旗振り役となり、千代田区が有する魅力的な観光スポットや旬の情報を幅広い世代に伝えてきたように、今後も引き続き、千代田区の魅力を多くの方に届けていきたいと思っています。

●フォトレポート

＜就任5周年記念プロジェクト＞

・「リラックマデザインマンホール」がKANDA SQUAREに登場！

マンホール蓋に地域を象徴するモチーフをデザインした「ご当地マンホール」として人気の高いデザインマンホールが「リラックマ」デザインでKANDA SQUARE東側の歩道に登場。

「千代田区観光協会観光大使」でもあるリラックマと区の花「さくら」をモチーフにデザインされたマンホールは、2025年12月の設置以降SNSでも話題となり連日多くの方が訪れるスポットとなっています。

設置場所：KANDA SQUARE（千代田区神田錦町2‐2‐1）東側の歩道

※リラックマのデザインマンホールカードの配布時期は未定です。

・デザインマンホール設置記念リラックマスタンプラリー

デザインマンホールの設置を記念して、記念スタンプラリーを開催します。記念カード台紙にスタンプを押して、リラックマのマンホール絵柄を作成いただけます。千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエアの３施設を回っていただき、合計６色のスタンプを押すと記念カードが出来上がります。

開催期間： 2026年1月21日（水）～５月20日（水）

※なくなり次第終了

スタンプ設置場所：千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエア

参加費：100円 （税込・カード台紙１枚）

記念カード台紙受け渡し場所：

千代田区観光案内所、KANDA SQUARE（POINT ET LIGNE、豊島屋酒店）

公式サイト：https://visit-chiyoda.tokyo/app/information/detail/283

＜千代田区観光案内所でしか手に入らない！周年記念グッズ＞

・クリアファイル 5周年記念ver. 価格：440円（税込）

観光大使リラックマたちがカフェでかわいくお出迎え＆新しい衣装で新登場！千代田の魅力いっぱいの５周年記念デザインです。

・アクリルキーホルダー 5周年記念ver. 価格：各660円（税込）

全5種類のうちシークレット1種のラインナップ！

どれが出るかは開けてからのお楽しみ。バッグや鍵につけて、一緒にごゆるりおさんぽも。

・マンホールマグネット 価格：660円（税込）

リラックマたちと区の花さくらを組み合わせたデザインマンホールそっくりのマグネットが新登場！

冷蔵庫やデスクに貼って、まち歩きの楽しさをおうちでも。

■5周年記念特設サイト公開！今後の展開を随時更新

5周年を迎える2026年。千代田区観光協会では、観光大使リラックマ達とともに、千代田区の魅力を発信する特別なプロジェクトを、年間を通じて順次展開していきます。

5周年記念プロジェクトの詳細は、特設サイトで発表いたします。

千代田区観光協会観光大使リラックマ5周年特設サイト：

https://visit-chiyoda.tokyo/rilakkuma-5th-anniversary/

■千代田区観光協会観光大使リラックマについて

一般社団法人千代田区観光協会（所在地：東京都千代田区九段南 1-6-17、会長：藤井 隆太）は、2021年8月、サンエックス株式会社のキャラクター「リラックマ」を千代田区観光協会観光大使として任命しました。

サンエックス株式会社は、本社がある千代田区に地域貢献をしたいという思いがあり、一方、千代田区観光協会はかねてから、若い層やファミリー層の観光客の来訪を増やしたいと求めていたこと、サンエックス社の「リラックマを通してすべての人が自分らしく安心して暮らせる未来を願う」という理念に共感したため、双方の思いが一致し、「リラックマ」の観光大使の就任となりました。

観光大使就任以降、リラックマが旗振り役となり、千代田区が有する魅力的な観光スポットや旬の情報を幅広い世代に伝えています。

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトがオープンしました♪

本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトとなっています。

10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.